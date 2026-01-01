Tsitsipas a vrut să se retragă în 2025: problema tenismenului

În vârstă de 27 de ani, grecul a fost cel mai sus în clasamentul mondial pe locul trei, a fost finalist în 2021 la Roland Garros şi în 2023 la Australian Open.



Aflat în prezent pe locul 36 la nivel mondial, după ce a jucat doar două meciuri în Cupa Davis de la eliminarea sa din turul al doilea la US Open, în august, Tsitsipas a declarat că vede, în sfârşit, un progres în ceea ce priveşte tratamentul său medical actual.



''Sunt foarte entuziasmat să văd că pregătirea mea actuală dă rezultate în ceea ce priveşte spatele meu'', a spus Tsitsipas.



''Marea mea îngrijorare a fost dacă voi putea termina un meci'', a adăugat Tsitsipas, care a spus că accidentarea l-a chinuit în ultimele şase sau opt luni.



''Aş întreba dacă pot juca un meci fără să simt durere? M-am speriat cu adevărat după înfrângerea de la US Open în faţa germanului Daniel Altmaier. Nu am putut să merg timp de două zile. Acesta este momentul în care te gândeşti la viitorul carierei tale'', a explicat jucătorul grec.



Tsitsipas a adăugat că este mulţumit cu planul său actual de recuperare după ce a încheiat cinci săptămâni de pregătire fără dureri înafara sezonului competiţional.



El va juca pentru Grecia la turneul pe echie mixte United Cup, fiind în grupă cu Japonia (care va fi reprezentată de Naomi Osaka) şi cu Marea Britanie (pentru care va evolua jucătoarea de origine română Emma Răducanu), la Perth şi la Sydney, în perioada 2-11 ianuarie, cu o săptămână înainte de Australian Open.



''Marele meu câştig pentru 2026 va fi să nu-mi fac griji că pot termina un meci'', a mai spus acesta.



''Îmi dă o mare satisfacţie faptul să ştiu că pot avea o pregătire înainte de sezon fără dureri, sper să rămână aşa. Vreau să câştig în 2026 şi să câştig şi United Cup.'', a spus Tsitsipas.



''Voi da tot ceea ce este necesar pentru a reuşi. Cel mai important lucru este încrederea deplină că pot reveni unde am fost'', a mai spus Stefanos Tsitsipas.

Agerpres

