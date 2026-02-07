La ce rezultate a avut Cosmin Contra (50 de ani), în Qatar, te-ai fi așteptat ca răbdarea fanilor cu el, la primele rezultate mai puțin bune, să fie mult mai mare. Ce se întâmplă însă acum, la Al-Arabi, demonstrează exact contrariul!

Când fostul selecționer al României a preluat echipa, la începutul lunii octombrie, Al-Arabi era penultima în clasamentul Qatar Stars League, ciuca bătăilor! Contra a „metamorfozat“ această echipă decăzută. Dovadă și bilanțul său, în campionat, în primele sale opt etape: 6 victorii, 1 egal, 1 înfrângere, golaveraj: 19-8!

Cu aceste cifre, Contra a ridicat Al-Arabi până pe locul 5, la doar două puncte de podium. Joi însă, partida de pe teren propriu cu Al-Shamal, ocupanta locului 3 în clasament, a fost pierdută: 1-2. Chiar și așa, Al-Arabi și-a păstrat locul 5. În mod șocant însă, fanii s-au dezlănțuit imediat împotriva antrenorului român!

Presa din Qatar anunță: „Contra e sub presiune!“

Astăzi, la două zile după înfrângerea cu Al-Shamal, jurnalistul Wahid Boussiouf a venit cu o serie de dezvăluiri incredibile despre situația de la Al-Arabi.

„Eșecul cu Al-Shamal i-a enervat rău de tot pe suporterii aflați în tribune. Valul de furie s-a resfrânt apoi în reacțiile exprimate pe rețelele de socializare. Aici, fanii au taxat vehement prestația echipei, considerând că jucătorii sunt de vină, în primul rând. De furia suporterilor n-a scăpat nici antrenorul Contra. Care, în ciuda laudelor primite pentru impactul său instant asupra rezultatelor, a fost pus la zid după eșecul cu Al-Shamal“, și-a început articolul jurnalistul arab.

Mai departe, acesta a oferit mai multe detalii despre situația lui Cosmin Contra.

„Antrenorul e deja sub presiune, deși îi lipsesc piesele necesare (n.r. – pentru un succes pe termen lung). Până și suporterii au admis, după înfrângerea din ultima etapă: <<Cu o singură mână nu poți să aplauzi>>. Aluzie la faptul că antrenorul n-are un lot suficient de bun, pentru a îndeplini așteptările și pentru a duce Al-Arabi spre primele patru locuri“, a continuat ziaristul arab.

Wahid Boussiouf a explicat apoi că un jucător a intrat deja în colimatorul suporterilor și aceștia au cerut ca antrenorul să-l treacă pe bancă, în următoarele partide.

„Atacantul Michael Olunga a pierdut drumul spre poartă, în ultimele întâlniri. Fanii cer deja să fie adus un înlocuitor pentru el. În acest sens, i s-a cerut lui Contra ca Olunga să fie trecut pe bancă, astfel încât atacul să fie întărit cu un alt jucător“, a scris jurnalistul din Qatar.

Pentru Cosmin Contra, urmează un meci crucial, în optimile Amir Cup 2026, în deplasare, cu Al-Shahaniya (13 februarie, ora 18:15).