SCANDAL in noua generatie din ATP! Schimb dur de replici intre Tsitsipas si Medvedev: "Jocul lui este pur si simplu plictisitor"

Noua generatie din tenisul masculin nu este unita, iar acest lucru poate fi unul dintre motivele pentru care Federer, Nadal, Djokovic si chiar Murray continua sa obtina titluri importante in circuitul ATP.

Cel mai nou conflict aparut a avut loc intre Daniil Medvedev si Stefanos Tsitsipas, la finalul ultimului meci direct dintre cei doi, desfasurat la Shanghai. Medvedev l-a invins pe Tsitsipas cu 7-6, 7-5 in semifinalele competitiei ATP Masters 1000 de la Shanghai, ducand scorul intalnirilor directe cu Stefanos la 5-0.

Tsitsipas: „Jocul lui Medvedev este pur si simplu plictisitor.”

Suparat dupa infrangere, Tsitsipas a facut o declaratie neinspirata la finalul meciului, atacand stilul de joc al finalistului de la US Open. „Nu vreau sa fiu nepoliticos, chiar deloc, dar jocul lui e pur si simplu plictisitor. Are un serviciu foarte bun, iar daca reusesti sa-l returnezi, vorbim doar despre mingi nenumarate trimise in interiorul terenului”, a fost atacul lansat de Tsitsipas la adresa colegului de generatie, Medvedev.

Intrebat despre declaratiile grecului, Daniil Medvedev a replicat ca nu il poate lua in serios pe Stefanos Tsitsipas, in mod special dupa maniera copilareasca in care s-a comportat la Cupa Laver.

Medvedev: „Ce a facut Tsitsipas la Cupa Laver este ridicol.”

„Cineva mi-a spus despre declaratia lui, asa ca am citit in detaliu in aceasta dimineata. Am avut multe ganduri in minte, dar voi spune un singur lucru: dupa interviul din Shanghai, unde a povestit cum a celebrat Echipa Europei victoria la Cupa Laver, e dificil sa il iei in serios”, (n.r. Tsitsipas a povestit cum Federer, Nadal si restul coechipierilor l-au fortat sa bea alcool si a declarat ca alcoolul are un gust groaznic.) a spus Medvedev despre Tsitsipas.

„Ca sa citez: a spus ca a fost obligat sa bea, iar bautura a fost dezgustatoare. Ok, asta e ok, dar cel mai important lucru e felul in care a spus-o: „mama, auzi, a fost dezgustator. Pot sa va arat video!” Asta e ridicol. Eu nu pot sa il mai iau in serios”, a conchis Daniil Medvedev.