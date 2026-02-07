NEWS ALERT Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!

Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Manchester United și Tottenham s-a terminat cu scorul de 2-0 și a fost LIVE pe VOYO.

TAGS:
radu dragusinTottenhammanchester united - tottenham
Din articol

Radu Drăgușin (24 de ani) a început meciul de pe Old Trafford din postura de rezervă, dar a fost aruncat în joc de Thomas Frank după doar 32 de minute. Cristian Romero a fost eliminat, iar antrenorul lui Tottenham l-a scos pe tânărul Wilson Odobert pentru a-și ”betona” defensiva.

Chiar înainte de această partidă, a apărut informația potrivit căreia Romero va pleca de la Tottenham la finalul acestui sezon, fiind într-un conflict deschis cu conducerea clubului, anunță jurnalistul Gaston Edul.

Vestea primită de Radu Drăgușin: Romero pleacă de la Tottenham

Mai exact, fundașul sud-american, concurentul lui Drăgușin pentru postul de titular, ar fi nemulțumit de faptul că Tottenhem nu investește suficient pentru a ține pasul cu rivalele din Premier League. Frustrările sale s-ar lega și de staff-ul medical, pe care-l vede drept vinovat pentru ultimele accidentări din cadrul lotului.

El le-ar fi mulțumit celor din staff-ul medical al naționalei Argentinei, care l-au ajutat să treacă peste ultima sa accidentare suferită la echipa de club, deoarece aceștia nu au putut găsi o soluție pentru a-l recupera pe Romero cât mai repede.

Având în vedere că Romero a văzut direct cartonașul roșu și va lipsi cel puțin două etape, este de așteptat ca Thomas Frank să apeleze la serviciile lui Radu Drăgușin în următoarele runde, pe care Tottenham le va disputa ”acasă” cu Newcastle și Arsenal.

Drăgușin a ajuns la al patrulea meci în Premier League în actuala stagiune, după revenirea din accidentare. A bifat 90 de minute cu Manchester City (2-2), un minut cu Burnley (2-2) și șase minute cu Crystal Palace (1-0).

Tottenham, pe locul 14 în Premier League

Londonezii rămân cu 29 de puncte după 25 de etape, departe de locurile pentru cupele europene, obiectivul fixat la începutul acestui sezon.

Echipa lui Thomas Frank se pregătește pentru un alt test dificil în următoarea etapă. Va juca pe teren propriu cu Newcastle, marți, de la ora 21:30.

VIDEO - Rezumatul partidei Manchester United - Tottenham 2-0:

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ARTICOLE PE SUBIECT
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
ULTIMELE STIRI
A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
Newcastle - Brentford, SHOW cu 5 goluri pe VOYO! "Coțofenele" continuă seria neagră
Newcastle - Brentford, SHOW cu 5 goluri pe VOYO! "Coțofenele" continuă seria neagră
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
GOL ȘI ROȘU imediat pentru marcator în Lens - Rennes! Schimbare de lider în Ligue 1 I Brest - Lorient ACUM pe VOYO
GOL ȘI ROȘU imediat pentru marcator în Lens - Rennes! Schimbare de lider în Ligue 1 I Brest - Lorient ACUM pe VOYO
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă



Recomandarile redactiei
Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea
Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă
Philip Otele, debut de vis în Bundesliga! Fostul jucător al lui CFR Cluj și UTA Arad, decisiv
Philip Otele, debut de vis în Bundesliga! Fostul jucător al lui CFR Cluj și UTA Arad, decisiv
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
S-au convins în direct după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin cu Manchester United: ”Am văzut câteva probleme”
S-au convins în direct după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin cu Manchester United: ”Am văzut câteva probleme”
Câți bani primește Radu Drăgușin, după ce a evoluat zece minute în Manchester United - Tottenham
Câți bani primește Radu Drăgușin, după ce a evoluat zece minute în Manchester United - Tottenham
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!