Radu Drăgușin (24 de ani) a început meciul de pe Old Trafford din postura de rezervă, dar a fost aruncat în joc de Thomas Frank după doar 32 de minute. Cristian Romero a fost eliminat, iar antrenorul lui Tottenham l-a scos pe tânărul Wilson Odobert pentru a-și ”betona” defensiva.

Chiar înainte de această partidă, a apărut informația potrivit căreia Romero va pleca de la Tottenham la finalul acestui sezon, fiind într-un conflict deschis cu conducerea clubului, anunță jurnalistul Gaston Edul.

Vestea primită de Radu Drăgușin: Romero pleacă de la Tottenham

Mai exact, fundașul sud-american, concurentul lui Drăgușin pentru postul de titular, ar fi nemulțumit de faptul că Tottenhem nu investește suficient pentru a ține pasul cu rivalele din Premier League. Frustrările sale s-ar lega și de staff-ul medical, pe care-l vede drept vinovat pentru ultimele accidentări din cadrul lotului.

El le-ar fi mulțumit celor din staff-ul medical al naționalei Argentinei, care l-au ajutat să treacă peste ultima sa accidentare suferită la echipa de club, deoarece aceștia nu au putut găsi o soluție pentru a-l recupera pe Romero cât mai repede.