Patronul celor de la FCSB a urmărit partida în care spera ca Farul să scoată un rezultat pozitiv. Dinamo a dat două goluri pe finalul partidei și a plecat cu toate cele trei puncte de la Constanța, spre nemulțumirea lui Becali.

Omul de afaceri l-a criticat în termeni duri pe Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, pentru tactica ofensivă abordată în meciul cu Dinamo.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Ianis Zicu

După această partidă, pentru Farul a urmat încă o înfrângere, scor 1-2 cu Unirea Slobozia, astfel că dobrogenii au ieșit complet din calculele pentru un loc de play-off la finele sezonului regulat.

”Dacă Zicu joacă cu trei atacanți... Și l-a mai băgat și pe Tănase după aia. Ăla e fotbalist, joacă. Înainte nu mă uitam, nu mă interesa că era bine. Când ai interes, te uiți. Aveam interes să scoată Farul un rezultat avantajos pentru noi cu Dinamo. N-am ce să văd. Ce să vezi?

Cojocaru care pierde mingea în tușă. Lasă că o pierde, o recuperează un coechipier și el să o împingă cu vârful, dar nici atâta. Cum să faci așa ceva, mă? Doamne ferește-ne! Cu patru atacanți, mă, Zicule, mă? Joci așa? Cu cine te aperi, mă?”, a spus Becali, la Digi Sport.

Farul începuse foarte bine anul, cu rezultate pozitive care au adus-o în lupta pentru play-off, dar ultimele rezultate au scos-o complet din calcule, având în vedere că sunt deja șapte echipe implicate ”în horă”.

În următoarea etapă, constănțenii vor avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu, împotriva celor de la Rapid, altă echipă implicată în lupta pentru titlu.