LIVE VIDEO Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. "Coțofenele" încearcă să oprească seria neagră
Newcastle - Brentford, ultimul meci de sâmbătă al etapei #25 din Premier League, începe la 19:30 și va fi transmis în direct de VOYO.
Newcastle nu traversează cea mai bună formă a sezonului, cel puțin în Premier League. Dacă în Champions League a încheiat grupa unică pe locul 11 și s-a calificat în play-off-ul pentru optimi, trupa lui Eddie Howe are trei eșecuri consecutive în competițiile interne.
Ultima victorie din Premier League a formației de pe St. James Park s-a cosemnat în urmă cu exact o lună, pe 7 ianuarie, contra lui Leeds, 4-3.
De partea cealaltă, Brentford vine după victoria eroică de pe terenul lui Aston Villa, 1-0, meci în care a jucat în inferioritate numerică timp de mai bine de o repriză.
Brentford ocupă locul 7, cu 36 de puncte, iar cu o victorie ar egala-o pe Liverpool. În schimb, Newcastle a coborât pe poziția 11, cu 33 de puncte.
Clasamentul din Premier League
