LIVE VIDEO Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. "Coțofenele" încearcă să oprească seria neagră

Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. "Coțofenele" încearcă să oprească seria neagră Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Newcastle - Brentford, ultimul meci de sâmbătă al etapei #25 din Premier League, începe la 19:30 și va fi transmis în direct de VOYO.

TAGS:
NewcastlebrentfordVoyo
Din articol

Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30

Newcastle nu traversează cea mai bună formă a sezonului, cel puțin în Premier League. Dacă în Champions League a încheiat grupa unică pe locul 11 și s-a calificat în play-off-ul pentru optimi, trupa lui Eddie Howe are trei eșecuri consecutive în competițiile interne.

Ultima victorie din Premier League a formației de pe St. James Park s-a cosemnat în urmă cu exact o lună, pe 7 ianuarie, contra lui Leeds, 4-3.

De partea cealaltă, Brentford vine după victoria eroică de pe terenul lui Aston Villa, 1-0, meci în care a jucat în inferioritate numerică timp de mai bine de o repriză.

Brentford ocupă locul 7, cu 36 de puncte, iar cu o victorie ar egala-o pe Liverpool. În schimb, Newcastle a coborât pe poziția 11, cu 33 de puncte.

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul”
Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul



Recomandarile redactiei
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Alte subiecte de interes
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni 
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!