Barcelona a învins-o la scor de neprezentare pe Mallorca

Prima repriză a adus doar golul marcat de Lewandowski, în minutul 29, din pasa lui Dani Olmo.

Tot Olmo l-a servit pe lamine Yamal, în minutul 61, şi vedeta catalanilor a pus pe tabelă al doilea gol al înfruntării.

Pe final, după ce ”artileria grea” a fost înlocuită, Marc Bernal a stabilit rezultatul final, în minutul 83.

FC Barcelona – Mallorca 3-0 şi elevii lui Flick se duc la 58 de puncte, rămânând lideri în La Liga. Mallorca e abia pe locul 15, cu 24 de puncte.

