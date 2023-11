Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) a acceptat cu zâmbetul pe buze înfrângerea suferită în finala Turneului Campionilor, în fața sârbului Novak Djokovic, mai experimentat cu 14 ani.

„Nole” s-a impus cu 6-3, 6-3 în detrimentul italianului antrenat de australianul Darren Cahill și a fost catalogat de oponentul său „o sursă de inspirație” pentru toți tenismenii.

Jannik Sinner, mesaj pentru echipă: „Mulțumesc că m-ați ajutat să mă schimb atât de mult.”

„Ce pot să spun? Felicitări, Nole, pentru acest al șaptelea titlu. Trei Grand Slam-uri în acest sezon turnee... Ești o inspirație nu doar pentru spectatori, ci și pentru toți jucătorii.

Aș dori să îi mulțumesc echipei mele. Am jucat multe meciuri în aceste două, trei luni. Ne-am îmbunătățit pe parcursul sezonului, am avut oportunitatea să jucăm împotriva celor mai buni din lume, mai ales în această săptămână. Am văzut lucrurile la care putem să lucrăm, dar cred că trebuie să păstrăm toate lucrurile pozitive din acest an.

Sunt un jucător diferit în comparație cu începutul sezonului. Mulțumesc pentru că m-ați ajutat să mă schimb atât de mult. Mulțumiri Federației, nu mă așteptam să joc aici, la Torino,” a declarat Jannik Sinner, potrivit Punto de break, în discursul de finalist ținut la ceremonia de premiere organizată după încheierea finalei.

Sinner încheie sezonul 2023 cu patru titluri ATP noi, cucerite la Montpellier, Beijing, Viena și Toronto. În Canada, italianul a câștigat primul titlu de calibru ATP Masters 1000 al carierei.

