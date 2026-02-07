CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00 | Luptă clujeană pentru play-off! Primul derby cu „Șepcile Roșii” al lui Pancu

CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00 | Luptă clujeană pentru play-off! Primul derby cu „Șepcile Roșii” al lui Pancu Superliga
CFR Cluj - ”U” Cluj se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.

derby play-off Cristiano Bergodi CFR Cluj U Cluj Superliga Daniel Pancu
Partida CFR Cluj - ”U” Cluj, din runda 26 de Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, dar și pe pagina de Facebook Sport.ro.

CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00

CFR Cluj vine după victoria din runda trecută din deplasarea de la UTA, scor 1-0, iar ardelenii speră să prindă play-off-ul pe „ultima sută de metri”. Echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția a șaptea din Superliga, la doar un punct de ultimul loc ce duce în play-off-ul Superligii.

De cealaltă parte, ”U” Cluj se află pe locul cinci și este foarte aproape de a intra în play-off, având 42 de puncte. Echipa lui Bergodi vine după succesul cu FC Argeș, scor 3-1, din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat la egalitate 2-2.

Remarcații lui Daniel Pancu de la „U” Cluj. Antrenorul celor de la CFR a spus unde a progresat Andrei Coubiș

Pancu a subliniat că un egal nu ar fi rău pentru niciuna dintre echipe și a lăudat câțiva fotbaliști din tabăra „șepcilor roșii”: Stanojev, Coubiș, Chipciu, Nistor și Macalou. 

În același timp, Daniel Pancu și-a amintit că și l-a dorit pe Andrei Coubiș la România U21, când era selecționer.    

„Cred că e foarte important pentru ambele echipe să nu piardă. Pentru noi nu ar fi rău egalul. Cred că nici pentru ei. Mai sunt patru etape de jucat. Nu mai poate fi dinamica asta, nu are cum. Deja echipele au mai început să piardă. Am ajuns și noi la un punct și nu cred că ar fi un rezultat rău pentru nici una.

La capitolul viteză s-ar putea să fie cei mai buni din România, cu Stanojev acum. E posibil. E un amănunt important în acest meci. Stanojev știam că are viteză foarte mare, citisem despre el, un jucător care a participat cu echipa lui în Champions League și marchează la prima apariție.

Pancu: „'U' Cluj a făcut transferuri foarte bune”

Pe Coubiș am vrut să-l iau la echipa națională, a refuzat, a ales Italia în momentele alea. Știam că este foarte puternic, acum îl văd și cu o tehnică îmbunătățită. 'U' Cluj a făcut transferuri foarte bune, are mulți jucători care pot câștiga prin execuții individuale.

Au și ei jucători cu mare experiență, dacă ne gândim la Alex Chipciu sau la Dan Nistor. Suntem cele mai bune echipe din acest retur, suntem la egalitate de puncte. Sunt mai mulți jucători. Macalou este într-o formă foarte bună. La fazele fixe sunt foarte puternici”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare derby-ului clujean. 

