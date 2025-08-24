Sorana Cîrstea a fost, pur și simplu, fermecătoare, în această lună, în America! Dovadă și faptul că, de la începutul lunii august, a disputat 10 partide, la Cincinnati și la Cleveland, și s-a impus în 9 dintre ele!

Prin această serie de vis, „Sori“ a atins optimile, la Cincinnati, după care a cucerit trofeul, la Cleveland. Acest triumf, despre care sport.ro a scris pe larg aici, a venit după șase partide câștigate fără set pierdut!

Sorana Cîrstea, în topul celor mai vârstnice campioane WTA

Titlul cucerit, la Cleveland, al treilea WTA din cariera Soranei, a propulsat-o direct în istoria tenisului feminin. Pentru că, potrivit Eurosport, campioana noastră a triumfat la 35 de ani și 3 luni și ocupă acum locul 8, în ierarhia celor mai vârstnice campioane WTA, după cum se poate vedea mai jos:

1. Billie Jean King - 39 de ani & 7 luni

2. Kimiko Date-Krum - 38 de ani & 11 luni

3. Serena Williams - 38 de ani & 3 luni

4. Tatjana Maria - 37 de ani & 10 luni

5. Martina Navratilova - 37 de ani & 4 luni

6. Francesca Schiavone - 36 de ani & 9 luni

7. Venus Williams - 35 de ani & 7 luni

8. Sorana Cîrstea - 35 de ani & 3 luni

9. Marie Pinterova - 35 de ani & 2 luni

10. Maria Bueno - 34 de ani & 11 luni

După această victorie, obținută la Cleveland, Sorana Cîrstea merge acum, la New York, pentru US Open 2025 (24 august -7 septembrie). Aici, ea își cunoaște deja prima adversară, după cum sport.ro a arătat aici.

