Imaginile care spun tot: cum arăta Sorana C&icirc;rstea &icirc;n urmă cu 17 ani, c&acirc;nd c&acirc;știga primul titlu WTA al carierei Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a câștigat un nou titlu WTA, în proba individuală, după o pauză de patru ani.

Tenis WTAWTA ClevelandWTA TashkentWTA IstanbulUS Open 2025Sorana Cirstea
La treizeci și cinci de ani, Sorana Cîrstea își oferă singură îndoieli referitoare la momentul în care ar trebui să se retragă definitiv din tenis.

În 2025, sezon care ar putea rămâne ultimul al carierei sale, potrivit propriilor declarații, jucătoarea din România a câștigat cel mai important titlu al carierei - trofeul de campioană în proba de dublu a competiției WTA 1000 de la Madrid -, dar a reușit și să adauge un al treilea titlu WTA în palmares, în proba individuală.

Sorana Cîrstea, victorii mari în 2025, care ar putea rămâne ultimul sezon al carierei

Într-un șir de șapte succese fără set pierdut - două în calificări, urmate de cinci, pe tabloul principal - Sorana Cîrstea a depășit inclusiv numărul 19 mondial, Liudmila Samsonova - și a ieșit triumfătoare pe hardul din Cleveland, Ohio.

Victoria este cu atât mai convingătoare cu cât vine la aproape șaptesprezece ani distanță de la primul trofeu ridicat de Sorana Cîrstea în circuitul de elită al tenisului feminin.

Se întâmpla în octombrie 2008, când Sorana Cîrstea o învingea pe Sabine Lisicki, scor 2-6, 6-4, 7-6 (7), în finala turneului WTA de la Tashkent, Uzbekistan.

Jumătate de an mai târziu, Sorana Cîrstea se califica în sferturile turneului de la Roland Garros

Sorana Cîrstea avea să se califice în primul sfert de finală al carierei, într-un turneu major, la jumătate de an de la succesul semnat în Uzbekistan.

Într-o seară de luni, întâi iunie 2009, Sorana Cîrstea o învingea pe Jelena Jankovic - fost număr unu WTA și favorită cinci la câștigarea trofeului, în ediția din urmă cu șaisprezece ani -, scor 3-6, 6-0, 9-7.

Avea să fie o luptă de două ore și patruzeci și patru de minute crâncenă, în care Sorana Cîrstea a revenit, în ciuda lipsei de experiență, de la 0-1 la seturi și a luptat cu fiecare picătură de inspirație în setul decisiv ce părea să nu se mai încheie vreodată.

De Ziua Copilului, pe când avea doar 19 ani, Sorana Cîrstea a devenit prima jucătoare din tenis născută după 1990 care ajunge în sferturile de finală ale unei competiții majore.

Victoria a avut o greutate și mai mare în contextul în care Sorana Cîrstea trecuse, în tururile doi și trei de Alize Cornet, respectiv Caroline Wozniacki, în minimum de seturi: scor 6-3, 6-2, și 7-6 (3), 7-5.

