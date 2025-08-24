La treizeci și cinci de ani, Sorana Cîrstea își oferă singură îndoieli referitoare la momentul în care ar trebui să se retragă definitiv din tenis.

În 2025, sezon care ar putea rămâne ultimul al carierei sale, potrivit propriilor declarații, jucătoarea din România a câștigat cel mai important titlu al carierei - trofeul de campioană în proba de dublu a competiției WTA 1000 de la Madrid -, dar a reușit și să adauge un al treilea titlu WTA în palmares, în proba individuală.

Sorana Cîrstea, victorii mari în 2025, care ar putea rămâne ultimul sezon al carierei

Într-un șir de șapte succese fără set pierdut - două în calificări, urmate de cinci, pe tabloul principal - Sorana Cîrstea a depășit inclusiv numărul 19 mondial, Liudmila Samsonova - și a ieșit triumfătoare pe hardul din Cleveland, Ohio.

Victoria este cu atât mai convingătoare cu cât vine la aproape șaptesprezece ani distanță de la primul trofeu ridicat de Sorana Cîrstea în circuitul de elită al tenisului feminin.

Se întâmpla în octombrie 2008, când Sorana Cîrstea o învingea pe Sabine Lisicki, scor 2-6, 6-4, 7-6 (7), în finala turneului WTA de la Tashkent, Uzbekistan.

foto: ProSport

