Au recunoscut superioritatea: ce au scris americanii despre trofeul câștigat de Sorana Cîrstea la Cleveland

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, lăudată și în presa americană, după succesul din Cleveland.

Sorana Cîrstea și-a demonstrat nivelul superior de experiență, în finala turneului WTA 250 de la Cleveland, reușind să încheie întreaga competiție fără set pierdut.

Sorana Cîrstea, rezultatul perfect înainte de US Open 2025

Șapte succese a legat sportiva din România pe hardul din Ohio, pornind cu două victorii în preliminarii și adăugând alte cinci, pe tabloul principal.

Intimidată de calificarea semnată de Sorana Cîrstea împotriva numărului 19 mondial, Liudmila Samsonova, Ann Li s-a văzut învinsă de româncă, scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea, „performanță care îi mărește încrederea înainte de US Open.”

„Sorana Cîrstea a transformat Cleveland în tărâmul renașterii,” a scris TennisNow, care a amintit de fanii români care au susținut-o călduros pe Sorana Cîrstea, de-a lungul finalei.

Sports Yahoo a notat în contul Soranei Cîrstea „o performanță care îi crește încrederea înainte de US Open,” punctând în raport cu americanca Ann Li, superioritatea atât la serviciu, cât și la retur. „Românca a reușit trei break-uri și a salvat toate cele trei mingi de break procurate de Li în cele optzeci și patru de minute ale meciului,” a adăugat Yahoo.

Și progresul personal făcut de Sorana Cîrstea a fost remarcat: „E prima oară când Sorana câștigă acest turneu. Până acum, cea mai bună performanță fusese turul secund,” au scris cei de la TennisTonic.

  • Rezumatul finalei de la Cleveland: Sorana Cîrstea - Ann Li 6-2, 6-4

US Open ar putea fi ultimul turneu de mare șlem din cariera Soranei Cîrstea

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

  • Sorana Cîrstea bifează la New York a 64-a participare pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem.

Întrebat care ar trebui să fie abordarea Soranei Cîrstea la US Open 2025, posibil ultimul turneu de mare șlem din cariera sportivei din România, Mats Wilander a replicat:

„Cred că, în primul rând, ar trebui să abordeze acest turneu cu gândul de a câștiga câteva meciuri. Am văzut-o jucând cu Iga Swiatek, la Cincinnati, și cred că a făcut un meci foarte bun.

Suedezul a evidențiat voința Soranei Cîrstea de a reveni după accidentare

Dar sentimentul ar trebui să fie de mândrie. Să fie atât de mândră de cariera ei, de abilitatea ei și de voința pe care a arătat-o pentru a reveni după accidentare și pentru a redeveni o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.

Cred că ar trebui să se mândrească cu ceea ce a realizat și să fie încrezătoare în modul în care lovește mingea.

„Sorana Cîrstea e din nou o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.”

Ar putea, poate, să aibă din nou un parcurs grozav la un turneu de mare șlem, fie că e ultimul sau nu. 

Când începi să joci, nu cred că mai contează dacă ești la al 16-lea US Open sau la a 64-a participare într-un turneu de mare șlem. Cred că va ieși pe teren și va încerca să treacă de câteva tururi. Ar fi o încheiere grozavă pentru cariera ei,” a declarat Mats Wilander pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport.

