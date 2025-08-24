Cu cine va juca Sorana Cîrstea în runda inaugurală de la US Open 2025

Cu cine va juca Sorana C&icirc;rstea &icirc;n runda inaugurală de la US Open 2025 Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.

TAGS:
US Openadversaraprimul turSolana SierraArgentinaSorana CirsteaTenis
Din articol

Sorana Cîrstea, campioană la Cleveland

  • Sorana cirstea cincinnati 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cîrstea va juca în primul tur la US Open contra sportivei argentiniene Solana Sierra.

În vârstă de 21 de ani, Solana Sierra se află pe locul 74 în ierarhia mondială de simplu, iar din tenis a câștigat până acum peste 500.000 de dolari. Cel mai înalt loc ocupat de Solana Sierra în clasamentul mondial e 64.

Cu cine va juca Sorana Cîrstea în primul tur la US Open 2025

Solana Sierra a câștigat în acest an 35 de meciuri și a pierdut 15 partide în circuitul WTA. E născută în Mar del Plata, preferă să joace pe zgură, iar jucătoarele sale preferate sunt Serena Williams și Gabriela Sabatini.

Sorana Cîrstea a câștigat ieri turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.

La 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea, venită din calificări, s-a impus în finală după o oră și 24 de minute. Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set, iar în actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Cîrstea nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, în sferturi, cu 6-3, 6-1. Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA, iar Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina &icirc;n Munții Iezer. Apelul 112, după c&acirc;teva ore de la accident
ARTICOLE PE SUBIECT
Adversarele rom&acirc;ncelor &icirc;n primul tur al US Open 2025: doar Sorana C&icirc;rstea a avut noroc
Adversarele româncelor în primul tur al US Open 2025: doar Sorana Cîrstea a avut noroc
Sorana C&icirc;rstea, &icirc;n finala turneului WTA de la Cleveland. C&acirc;ți ani au trecut de la ultima finală jucată
Sorana Cîrstea, în finala turneului WTA de la Cleveland. Câți ani au trecut de la ultima finală jucată
Victorie mare pentru Sorana C&icirc;rstea: rom&acirc;nca s-a calificat &icirc;n semifinalele turneului WTA de la Cleveland. Următoarea oponentă
Victorie mare pentru Sorana Cîrstea: românca s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Cleveland. Următoarea oponentă
Sorana C&icirc;rstea, ce discurs despre Rom&acirc;nia &icirc;n fața americanilor: &bdquo;Avem o țară mică, dar...&ldquo;
Sorana Cîrstea, ce discurs despre România în fața americanilor: „Avem o țară mică, dar...“
Sorana C&icirc;rstea, printre cele mai bogate femei din Rom&acirc;nia: suma c&acirc;știgată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
ULTIMELE STIRI
Imaginile care spun tot: cum arăta Sorana C&icirc;rstea &icirc;n urmă cu 17 ani, c&acirc;nd c&acirc;știga primul titlu WTA al carierei
Imaginile care spun tot: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu 17 ani, când câștiga primul titlu WTA al carierei
Presa internațională r&acirc;de de Rom&acirc;nia. Urmăriți cea mai... . Ce spune de FRF
Presa internațională râde de România. "Urmăriți cea mai...". Ce spune de FRF
Hansi Flick a contestat arbitrajul după Levante - Barcelona 2-3: &bdquo;Te enervezi cu astfel de decizii&rdquo;
Hansi Flick a contestat arbitrajul după Levante - Barcelona 2-3: „Te enervezi cu astfel de decizii”
FCSB - FC Argeș, de la 21:30! Partida din Superligă se joacă pe Arena Națională
FCSB - FC Argeș, de la 21:30! Partida din Superligă se joacă pe Arena Națională
Sorana C&icirc;rstea, &bdquo;regina Clevelandului.&rdquo; Reacția oficială WTA despre titlul cucerit de rom&acirc;ncă &icirc;n SUA
Sorana Cîrstea, „regina Clevelandului.” Reacția oficială WTA despre titlul cucerit de româncă în SUA
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
NU pentru totdeauna lui FCSB: Niciodată acolo! Mai bine mă ascund &icirc;n pădure un an

NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Victor Becali știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;Putem face un pariu!&rdquo;

Victor Becali știe cine va câștiga Superliga: „Putem face un pariu!”

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură cr&acirc;ncenă &icirc;naintea returului cu Aberdeen

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură crâncenă înaintea returului cu Aberdeen

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a st&acirc;rnit revolta: Nu &icirc;nțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a stârnit revolta: "Nu înțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani"

Scoțienii s-au revoltat &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Ce trebuie să mai facă?&rdquo;

Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;

stirileprotv Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Tragedie &icirc;n Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut &icirc;n prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!