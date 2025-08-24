Cu cine va juca Sorana Cîrstea în runda inaugurală de la US Open 2025

Presa internațională râde de România. "Urmăriți cea mai...". Ce spune de FRF

Solana Sierra a câștigat în acest an 35 de meciuri și a pierdut 15 partide în circuitul WTA. E născută în Mar del Plata, preferă să joace pe zgură, iar jucătoarele sale preferate sunt Serena Williams și Gabriela Sabatini.

În vârstă de 21 de ani, Solana Sierra se află pe locul 74 în ierarhia mondială de simplu, iar din tenis a câștigat până acum peste 500.000 de dolari. Cel mai înalt loc ocupat de Solana Sierra în clasamentul mondial e 64.

Sorana Cîrstea a câștigat ieri turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.



La 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).



Sorana Cîrstea, venită din calificări, s-a impus în finală după o oră și 24 de minute. Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set, iar în actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Cîrstea nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, în sferturi, cu 6-3, 6-1. Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA, iar Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte.

