Sorana Cîrstea a găsit „bagheta magică“, în luna august! Pentru că, de când a început „luna lui cuptor“, românca de 35 de ani a devenit aproape invincibilă!

Cifrele lui „Sori“, de la începutul lunii, vorbesc de la sine: 10 meciuri, 9 victorii. În acest interval, singura adversară care i-a oprit marșul triumfal, la Cincinnati, a fost Iga Swiatek (Polonia, 2 WTA). În rest, Sorana Cîrstea „a măturat“ cu tot ce i-a ieșit în cale!

Sorana Cîrstea, campioană la Cleveland cu două meciuri câștigate în aceeași zi!

După eliminarea de la Cincinnati, în optimi, Sorana s-a dus, la Cleveland, pentru un turneu de categoria WTA 250. A pornit din calificări și nu s-a oprit decât după ce a ridicat trofeul deasupra capului, în această seară!

Iată parcursul formidabil al Soranei, care a câștigat al 3-lea trofeu WTA din carieră, la capătul unui turneu în care n-a cedat nici măcar un set:

*Calificări, turul I: 6-1, 6-0 cu Frey (974 WTA)

*Calificări, turul II: 6-2, 6-2 cu Masarova (109 WTA)

*Turul I: 6-4, 6-1 cu Uchijima (92 WTA)

*Turul II: 6-1, 6-1 cu Teichmann (85 WTA)

*Sferturi: 6-4, 6-1 cu Samsonova (19 WTA)

*Semifinale: 6-1, 7-5 cu Zakharova (100 WTA)

*Finala: 6-2, 6-4 cu Ann Li (69 WTA)

De remarcat că, astăzi, cele două finaliste au disputat două partide succesive! Cîrstea a trecut de Zakharova, în semifinale, iar americanca Ann Li a învins-o pe chinezoaica Wang Xin (37 WTA).

La scurt timp după aceste confruntări, Sorana și Ann au ajuns față în față, într-o partidă în care jucătoarea din România a dominat-o cap-coadă.

Sorana Cîrstea, urcare spectaculoasă în clasamentul mondial

Acest succes, obținut la Cleveland, e al treilea din cariera Soranei Cîrstea. Ea mai are două trofee WTA în palmares, cucerite la Tașkent (2008) și la Istanbul (2021). „Sori“ are și patru finale pierdute, la Budapesta (2007), la Canadian Open (2013), la Tașkent (2019) și la Strasbourg (2021).

După acest triumf de acum, de la Cleveland, Sorana a înregistrat un salt de 41 de locuri, în clasamentul live, actualizat în timp real. Începând de luni, Cîrstea va fi pe locul 71 WTA, după ce a abordat competiția pe care a câștigat-o de pe locul 112 WTA.

Victoria de astăzi i-a adus jucătoarei din România un cec în valoare de 31.016 euro. Finalista Ann Li s-a ales cu un cec de 18.357 de euro.

