I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”

Sorana Cîrstea, care a participat la US Open și a ajuns până în turul doi al competiției, este cazată la hotelul The Fifty Sonesta din New York. Acolo, sportiva româncă a avut parte de o experiență neplăcută.

Sorana a dezvăluit pe pagina sa de Instagram că i-a fost furat trofeul proaspăt cucerit în turneul de la Cleveland.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la The Fifty Sonesta, te rog să mi-l înapoiezi! Nu are nicio valoare materială, doar valoare sentimentală! Aș aprecia enorm asta! Mulțumesc, Sorana”, se arată în postarea sportivei de pe Instagram.

