SCANDALOS! Cum au aflat Sorana Cirstea si alte jucatoare din top 100 WTA despre anularea turneului de la Indian Wells 

Sorana Cirstea si Kirsten Flipkens, numerele 75 si 77 in clasamentul WTA au purtat o discutie alarmanta pe Twitter care semnaleaza lipsa de comunicare intre oficialii circuitului feminin de tenis si jucatoarele din top 100.

"WTA, nu puteai macar sa organizezi o intalnire de urgenta cu jucatoarele?", a fost intrebarea-atac lansata de Kirsten Flipkens imediat dupa ce organizatorii turneului de la Indian Wells au anuntat anularea competitiilor.



"Multumesc, Kristen Flipkens", a fost replica aprobatoare a Soranei Cirstea pentru jucatoarea din Belgia. Mai apoi, un utilizator al platformei a comentat, intrebandu-le mirat pe jucatoare daca nu aflasera in prealabil despre aceasta decizie, iar Sorana a raspuns, spunand: "Am aflat de pe Twitter chiar acum."

"Va rog sa distribuiti mai departe", a conchis Kirsten Flipkens, etichetand in aceasta postare jucatoare precum Ashleigh Barty (1 WTA), Karolina Pliskova (3 WTA), Kim Clijsters sau Garbine Muguruza.

@WTA isnt the least you can do is organizing an emergency meeting with the players????