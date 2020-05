Ea este femeia de care Nadal s-a indragostit in adolescenta | La 20 de ani dupa, Kirsten Flipkens face dezvaluiri nemaiauzite 

La aproximativ doua decenii dupa, Kirsten Flipkens face dezvaluiri intrigante despre fosta sa relatie amoroasa cu Rafael Nadal.

La 34 de ani, Kirsten Flipkens rememoreaza iubirile tineretii. Printre acestea, Rafael Nadal, jucator nascut in acelasi an precum belgianca, 1986.

"A fost ceva intre noi. Am crescut impreuna, jucam des la aceleasi turnee de juniori si am fost, la un moment dat, iubiti. El nu stia engleza, deci a fost mereu dificil sa comunicam, ne limitam la plimbari in care ne tineam de mana si la saruturi," a afirmat Kirsten Flipkens pentru Vier, conform sportfair.it si L'Equipe.

Rafael Nadal nu a declarat nimic in acest sens deocamdata, dar se cunoaste ca iubirea vietii sale nu e Kirsten Flipkens, ci Francisca Maria Perello, cunoscuta drept "Xisca", alaturi de care se afla intr-o relatie inca din anul 2005. Rafael si Maria s-au casatorit in octombrie 2019 la Porto Cristo, in cadrul unui eveniment la care au asistat fostul Rege al Spaniei, Juan Carlos, Iker Casillas, Feliciano Lopez, Fernando Verdasco, dar si actualul antrenor al lui Nadal, Carlos Moya.

Kirsten Flipkens ocupa in prezent pozitia 77 in clasamentul WTA si este una dintre jucatoarele pe care Simona Halep a invins-o de fiecare data. Scorul intalnirilor directe intre Halep si Flipkens este 5-0 pentru reprezentanta Romaniei.