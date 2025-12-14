Dinamo încheie pe primul loc anul!

Campioana Dinamo Bucureşti a învins duminică, în deplasare, formaţia CSU Suceava, scor 42-27 (22-15), în meci restant din etapa a 7-a a Ligii Naţionale. Dinamo încheie anul pe primul loc, cu 16 puncte.

Ultima partidă din acest an în Liga Naţională va avea loc, tot ca restanţă din etapa a 7-a, luni, între Minaur Baia Mare – HC Buzău.

Campionatul intern se întrerupe până în 8 februarie 2026, când sunt programate partidele etapei a XII-a.

Între timp se dispută şi Campionatul European, la care este calificată şi echipa României. Tricolorii vor juca în grupa B, la Herning, după cum urmează: 16 ianuarie, cu Portugalia (ora 19.00); 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30).

Campionatul European din 2026 va fi găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia.

