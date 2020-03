BREAKING NEWS: Turneul de la Indian Wells a fost ANULAT din cauza coroanvirusului, cu doar o zi inainte de start

Masuri fara precedent luate de catre ATP si WTA.

Turneul de la Indian Wells (de categorie Masters pentru masculin si Premier Mandatory pentru feminin) a fost anulat de catre organizatori cu doar o zi inainte de start din cauza epidemiei de coroanvirus.

Anuntul a fost facut de catre organizatori, care au declarat ca nu-si pot asuma riscul, o stare de urgenta fiind declarata in Coachella Valley, dupa ce un caz cu infectare cu Covid-19 a fost confirmat. Peste 450.000 de spectatori ar fi participat de-a lungul zilelor de concurs la BNP Paribas Open.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

Deocamdata nu a fost anuntata o data ulterioara la care se va organiza turneul, insa oficialii au declarat ca sunt pregatiti sa reprogrameze competitia in acest sezon si iau in calcul toate variantele.

Steve Simon, CEO-ul WTA a declarat ca a fost luata in calcul desfasurarea turneului fara spectatori, dar s-a renuntat la aceasta in ultimul moment. Jucatorii se aflau deja in oras, gata de start, dar au fost surprinsi de decizia luata, multi afland masura extrema impusa chiar de pe Twitter.

Din punct de vedere al punctelor acordate, acestea vor disparea din clasament si anularea turneului va afecta parcursul multor jucatori, care aveau de aparat puncte sau se bazau pe acestea inainte de sezonul european de zgura.

Decizia de a anula turneul de la Indian Wells poate sa-i determine si pe organizatorii altor competitii sa recurga la astfel de masuri: turneul de la Miami este incert, iar in Italia situatia este critica, turneul Masters de la Roma fiind in pericol si el sa fie anulat.