Petrolul a cedat duminică seară în fața „Șepcilor Roșii”, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii, decis de golul lui El Sawy din minutul 63. Înfrângerea l-a enervat la culme pe tehnicianul ploieștenilor, care a taxat dur lipsa de creativitate a adversarilor, dar și greșelile propriei defensive.



„Nu este simplu să digeri un asemenea joc”



„A fost un joc de luptă și a fost un joc în care nu cred că merita nicio echipă să câștige. A fost un joc echilibrat, fără ocazii. Nici U Cluj, dacă-mi aduc aminte, nu au avut nicio ocazie. Au marcat golul ăla din acea aruncare de la margine, după o greșeală a noastră. Am pierdut un joc în care adversarul nu-și creează nicio ocazie.



Nu avem ce face, trebuie să fim mai atenți, să ne pregătim mai bine și să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut. Mă supără, nu este simplu să digeri un asemenea joc pierdut, după ce adversarul nu și-a creat nicio ocazie. Nici noi nu ne-am creat, dar adversarul nu a avut absolut nicio ocazie.



Când a alunecat Chică-Roșă, cred că e o fază clară de gol, a fost singura ocazie. Ce să fac? Pot eu să o bag în poartă? N-am cum. Încercăm să fim mai puternici și ne dorim să fim mai puternici din ianuarie”, a spus Neagoe la finalul meciului.



În urma acestui rezultat, Petrolul rămâne pe locul 12, cu 19 puncte, în timp ce Universitatea Cluj își consolidează poziția a 7-a, acumulând 30 de puncte.

