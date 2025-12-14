Ionuț Radu a fost erou în meciul Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0 din etapa a 16-a, din La Liga. Portarul naționalei României i-a apărat un penalty lui Nico Williams, starul bascilor și al naționalei Spaniei dorit de Barcelona.

Ionuț Radu i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams în Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0

Celta Vigo reușise să puncteze înainte prin Swedberg (48') și El Abdellaoui (55'). Ionuț Radu a ieșit în evidență la zece minute după golul de 2-0.

Internaționalul român l-a așteptat până în ultimul moment pe Nico Williams să execute. Radu s-a aruncat în stânga sa și a reținut în doi timpi șutul trimis de Nico Williams.

Intervenția sa i-a adus lui Ionuț Radu nota 8,2 pe portalul Sofascore, sursă care l-a desemnat astfel omul meciului.

