Retrasa de la Indian Wells, Simona Halep isi schimba programul primaverii 2020 | Cum arata noul traseu al numarului 2 WTA 

Simona Halep planuieste sa revina in circuitul WTA la turneul Premier Mandatory din Miami.

Simona Halep a facut publica decizia sa de a nu face deplasarea in statul California pentru turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, motivandu-si absenta prin accidentarea de care sufera inca dinaintea turneului din Dubai.

Indian Wells, programat pentru 11-22 martie fiind scos din calendarul Simonei Halep pentru 2020, actualul numar 2 WTA spera sa isi faca revenirea in Florida, cu ocazia turneului Premier Mandatory de la Miami, fixat pentru perioada 24 martie - 4 aprilie. In 2019, Simona a ajuns pana in semifinale la Miami, fiind eliminata de Karolina Pliskova.

Miami, urmatoarea destinatie pentru Simona Halep



In cazul in care Simona Halep va participa la Miami, ea nu se va intoarce in Romania dupa incheierea acestui turneu, ci va ramane in Statele Unite ale Americii pentru a participa in premiera la turneul cu zgura verde de la Charleston, Carolina de Sud (6 aprilie - 12 aprilie).

Dupa Charleston, Halep va incepe seria marilor turnee pe zgura, anume Madrid, Roma si Roland Garros (24 mai - 6 iunie).