În vârstă de 32 de ani, Sorana Cîrstea a progresat substanțial în 2023, iar colaborarea cu antrenorul suedez, campion la Australian Open, a devenit una benefică.

Cu un joc solid și cu un capital imens de încredere, Sorana Cîrstea a izbutit să elimine jucătoare de top pe hardul american, la două competiții de renume.

Ce scrie site-ul WTA despre Sorana Cîrstea

A ajuns până în sferturi la Indian Wells și a pătruns în penultimul act la Miami, rezultate care au propulsat-o de luni pe locul 41 în clasamentul WTA.

Sportiva din Târgoviște a devenit și protagonista unui material al site-ului WTA, care a subliniat câteva performanțe ale jucătoarelor din circuit la final de martie - început de aprilie.

Sub titlul "Cîrstea face un salt notabil; Kvitova revine în Top 10”, jurnaliștii de la WTA au evidențiat. „Fostul numărul 21 mondial, Sorana Cîrstea, a intrat în Sunshine Double pe locul 83, dar poziția ei în Top 100 a fost în pericol. Ajungând în sferturile de finală la Indian Wells și în semifinale la Miami, Cirstea și-a îmbunătățit poziția cu 42 de locuri în ultima lună, cel mai mare salt din turneu. Ea urcă până pe locul 41 WTA".

Sorana Cîrstea, prima semifinală de turneu 1000 după 10 ani!

Sorana Cîrstea a fost sfertfinalistă la Roland Garros 2009, când a fost eliminată din drumul spre penultimul act de jucătoarea din Australia, Samantha Stosur. Rezultatul din urmă cu 14 ani e cel mai bun al româncei la o competiție de Grand Slam.

Pentru Cîrstea a fost prima semifinală de turneu WTA 1000 după zece ani. În 2013, ea ajungea până în finală la Rogers Cup, fiind învinsă în ultimul act de Serena Williams.

Sorana Cîrstea și explicația colaborării cu Johansson

"Am început cu Thomas în octombrie, inițial aveam o accidentare la umăr care m-a scos de pe circuit anul trecut din septembrie. Cred că Thomas are o viziune extrem de bună asupra jocului și are extraordinar de multă experiență la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari, câștigător de Grand Slam, jucători de Top 10.

Cred că am avut mereu un potențial uriaș, poate lucrurile erau puțin dezordonate uneori, dar el a aranjat acest puzzle ca să pot să ajung la potențialul pe care mi-l doresc. Simt că există o chimie specială, nu vreau să iau nimic, pentru că mereu am vorbit extrem de frumos de antrenorii mei pe care i-am avut înainte, am avut antrenori de nota 10, le sunt recunoscătoare. Cu Thomas însă am făcut un click, a venit cu această experiență, cu o mentalitate puțin mai relaxată, dar în același timp mult mai matură, să spunem că ne completăm foarte bine.

Nu o să mai spun cu voce tare ce îmi doresc, am obiectivele mele și legat de rezultate și de clasament. Rezultatele sunt o consecință, sper să continui tot sezonul în același mod. Mă voi odihni câteva zile, apoi încep pregătirea fizică pentru sezonul de zgură, antrenamentele la București, apoi voi merge la Monaco pentru antrenament. Programul de turnee e clasic, Madrid, Roma, Roland Garros", a spus Sorana, la revenirea în România.

Sorana Cîrstea, la 32 de ani, a învins adversare de clasă

În Statele Unite, Sori a răpus jucătoare de clasă din circuitul mondial.

"Cred că toate victoriile au însemnat mult, inclusiv cele contra Carolinei Garcia, Muchova, eu cred că e jucătoare de Top 20 în momentul de față, vine după o accidentare și clasamentul nu arată nivelul. Mi-am ridicat nivelul de bază, asta mă bucură cel mai mult.

Anul trecut sezonul de zgură nu a fost strălucit, e o suprafață care îmi place, dar în același timp voi continua să îmi văd de treabă, sper să continui același parcurs, nu îmi voi pune anumite obiective în cap, important e să fiu la fel de umilă, să îmi văd de treabă și să continui cu seriozitate.

Mesajele de la familie, sunt o persoană foarte discretă, am un cerc strâns și mesajele de la familie le apreciez cel mai mult. Ei au fost alături de mine și când mi-a fost greu, e ușor să dai mesaje când e bine, dar ei au fost alături de mine mereu și mesajele lor le apreciez cel mai mult”, a declarat Sorana Cîrstea la sosirea în țară.

