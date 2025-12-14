Cristiano Bergodi a recunoscut imediat după Petrolul - ”U” Cluj 0-1: „Scopul scuză mijloacele”

Cristiano Bergodi a recunoscut imediat după Petrolul - "U" Cluj 0-1: „Scopul scuză mijloacele"
”U” Cluj s-a impus, scor 1-0, în deplasarea de la Petrolul, într-un meci din etapa a 20-a din Superliga.

Meciul de pe „Ilie Oană” nu a fost cea mai spectaculoasă întâlnire din punctul de vedere al ocaziilor, iar diferența a fost făcută de golul marcat de Omar El Sawy în minutul 63.

Clujenii s-au impus la limită astfel, dar au bifat a doua victorie consecutivă din Superliga.

Cristiano Bergodi: „Scopul scuză mijloacele”

Cristiano Bergodi a recunoscut că jocul echipei sale nu a fost unul strălucit, dar a pus accent pe rezultat excelent pe care l-au obținut „Șepcile Roșii” la Ploiești.

Antrenorul italian a apreciat disponibilitatea la efort a elevilor săi.

„Am muncit mult. Este o victorie muncită, foarte importantă. A fost un meci de luptă. Știam că este o echipă incomodă. Nu am riscat cine știe ce. Sunt trei puncte importante. 

Noi trebuie să muncim în fiecare săptămână, fără să ne entuziasmăm. Oricum echipa a crescut și rezultatele nu cred că sunt întâmplătoare. Echipa va juca și mai bine. Într-un campionat mai sunt astfel de meciuri.

Am venit aici cu ideea de a câștiga. Îmi place să joc ofensiv. Dar după trebuie să găsești un echilibru. Petrolul e o echipă grea. Scopul scuză mijloacele. Trebuie să fim concreți, pragmatici”, a spus Bergodi după meci.

În urma acestei victorii, ”U” Cluj a urcat pe locul șapte în clasament, la egalitate de puncte cu ultimul loc ce duce în play-off.

