Cristiano Bergodi a recunoscut imediat după Petrolul - ”U” Cluj 0-1: „Scopul scuză mijloacele”

Meciul de pe „Ilie Oană” nu a fost cea mai spectaculoasă întâlnire din punctul de vedere al ocaziilor, iar diferența a fost făcută de golul marcat de Omar El Sawy în minutul 63.
Clujenii s-au impus la limită astfel, dar au bifat a doua victorie consecutivă din Superliga.
Cristiano Bergodi: „Scopul scuză mijloacele”
Cristiano Bergodi a recunoscut că jocul echipei sale nu a fost unul strălucit, dar a pus accent pe rezultat excelent pe care l-au obținut „Șepcile Roșii” la Ploiești.
Antrenorul italian a apreciat disponibilitatea la efort a elevilor săi.
„Am muncit mult. Este o victorie muncită, foarte importantă. A fost un meci de luptă. Știam că este o echipă incomodă. Nu am riscat cine știe ce. Sunt trei puncte importante.
Noi trebuie să muncim în fiecare săptămână, fără să ne entuziasmăm. Oricum echipa a crescut și rezultatele nu cred că sunt întâmplătoare. Echipa va juca și mai bine. Într-un campionat mai sunt astfel de meciuri.
Am venit aici cu ideea de a câștiga. Îmi place să joc ofensiv. Dar după trebuie să găsești un echilibru. Petrolul e o echipă grea. Scopul scuză mijloacele. Trebuie să fim concreți, pragmatici”, a spus Bergodi după meci.
În urma acestei victorii, ”U” Cluj a urcat pe locul șapte în clasament, la egalitate de puncte cu ultimul loc ce duce în play-off.