Cristiano Bergodi a recunoscut imediat după Petrolul - ”U” Cluj 0-1: „Scopul scuză mijloacele”

Meciul de pe „Ilie Oană” nu a fost cea mai spectaculoasă întâlnire din punctul de vedere al ocaziilor, iar diferența a fost făcută de golul marcat de Omar El Sawy în minutul 63.

Clujenii s-au impus la limită astfel, dar au bifat a doua victorie consecutivă din Superliga.



Cristiano Bergodi: „Scopul scuză mijloacele”



Cristiano Bergodi a recunoscut că jocul echipei sale nu a fost unul strălucit, dar a pus accent pe rezultat excelent pe care l-au obținut „Șepcile Roșii” la Ploiești.

Antrenorul italian a apreciat disponibilitatea la efort a elevilor săi.

