Cate puncte pierde Simona Halep in clasamentul WTA dupa retragerea de la Indian Wells | Ce trebuie sa faca Pliskova pentru a o depasi pe romanca

Din articol Simona Halep pierde 120 de puncte WTA odata cu retragerea de la Indian Wells

Karolina Pliskova a aflat ca ar putea reveni pe locul 2 WTA dupa retragerea Simonei Halep de la Indian Wells.

Absenta Simonei Halep de la Indian Wells ii ofera Karolinei Pliskova sansa de a reveni pe locul 2 WTA. Pentru a perfecta rocada cu actualul numar 2 WTA, cehoaica are nevoie sa castige trofeul la Indian Wells, performanta pe care nu a reusit-o niciodata.

Ca rezultat al retragerii de la primul turneu Premier Mandatory al anului si al inabilitatii de a-si apara punctele castigate anul trecut, Simona Halep va pierde 120 de puncte WTA si va scadea pana la borna de 5956 de unitati.

Cu 751 de puncte avans, Simona Halep poate fi depasita doar in cazul in care Karolina Pliskova ar castiga turneul, fapt care i-ar asigura o diferenta pozitiva de 785 de puncte adaugate la totalul prezent de 5205.

De altfel, diferenta intre Halep si Pliskova s-ar putea mari in favoarea romancei in cazul in care Karolina Pliskova va pierde unul dintre primele doua meciuri pe care le va juca pe tabloul principal la Indian Wells 2020.