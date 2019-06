SIMONA HALEP WIMBLEDON | Sfatul lui Darren Cahill inainte de Grand Slam: "Poate castiga trofeul!" Ce trebuie sa faca Simona

Darren Cahill are incredere ca Simona Halep se poate impune la urmatorul turneu de Grand Slam al anului!

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, prezent in acest weekend la Cluj pentru Sports Festival, a marturisit ca este increzator ca romanca in varsta de 27 de ani poate sa se impuna la cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, chiar daca suprafata de joc de la All England Club nu este una tocmai pe placul sportivei noastre.

"Urmeaza sezonul pe iarba, care nu este pe placul Simonei, cum este cel pe zgura. Cred ca oricine se misca bine pe iarba are o sansa importanta daca ajunge in a doua saptamana de la Wimbledon. Simona este una dintre acele jucatoare. A ajuns in semifinale in urma cu cativa ani. Poate castiga meciuri pe iarba, mai ales ca am vazut-o jucand partide grozave", a spus Darren Cahill.

Darren Cahill, incredere maxima in fosta lui eleva

Tehnicianul de la Antipozi i-a oferit si cateva sfaturi fostei sale eleve inaintea sezonului de iarba. "Trebuie sa fie increzatoare, sa treaca de primele partide, sa intre bine in turneu. Este capabila sa castige trofeul, asa cum sunt si alte jucatoare. Are nevoie de putin noroc, de incredere si poate ajunge pana in finala", a mai spus australianul. Simona Halep va participa la doar doua turnee pe suprafata verde: Eastbourne (23-29 iunie) si Wimbledon (1-14 iulie).