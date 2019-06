"Mai trebuie sa spun ceva?" Cum a reactionat Simona Halep cand a aflat ca Darren Cahill e gata sa lucreze din nou cu ea. VIDEO

Simona Halep a primit vestea anului la Cluj: Darren Cahill se gandeste sa revina in antrenorat la finalul anului.

Darren Cahill a revenit in Romania, la demonstrativul Sports Festival de la Cluj. La conferinta de presa, Cahill a anuntat ca si-a luat un an liber ca sa fie alaturi de familie, iar din 2020 vrea sa revina in activitate. Simona Halep este jucatoarea alaturi de care vrea sa lucreze, iar cei doi vor avea o discutie la finalul anului.



Darren Cahill: As vrea sa lucrez cu Daniel Dobre alaturi de Simona Halep

"Simona este prima persoana pe care o voi suna daca ma vrea inapoi. Daca ar fi sa ma intorc as vrea sa lucrez cu Daniel Dobre, este un tip grozav si un antrenor excelent. Peste 6 luni vom avea o conversatie si vom vedea daca are nevoie de mine sau nu", a spus Darren Cahill.



Simona Halep e de acord cu planul lui Darren Cahill





"Mai trebuie sa spun ceva? Cred ca a spus suficient" a completat Simona Halep dupa discursul lui Cahill. "Este adevarat ce a spus, are pauza anul acesta cu familia unde se bucura de timpul petrecut impreuna. Atunci cand va veni timpul sa decida daca mai antreneaza sau nu eu voi fi prima persoana pe care o va suna. Impreuna cu Daniel Dobre, asa isi doreste in momentul asta, dar vom vedea ce va fi", a spus Simona Halep.

"Poate castigi doua turnee Grand Slam pana la finalul anului si nu vei mai avea nevoie de mine", a incheiat Darren Cahill intr-o nota amuzanta.