Darren Cahill, anunt URIAS in Romania: "Sunt gata sa lucrez din nou cu Simona Halep!" Cand are loc discutia finala

Darren Cahill a venit in Romania si a anuntat ca e dispus sa lucreze din nou ca antrenor al Simonei Halep. Nu acum insa.

Darren Cahill si-a luat un an de pauza din antrenorat, insa din ianuarie e gata sa revina. Australianul a anuntat la Cluj ca Simona Halep va fi prima jucatoare pe care o va suna in momentul in care va lua decizia finala.



Simona Halep si Darren Cahill, discutie peste 6 luni!

"Nu s-a schimbat nimic, mi-am luat un an liber si vreau sa-mi petrec timpul cu familia. Nu stiu ce o sa fac la inceputul anului viitor, dar daca ma intorc in circuit, Simona este prima persoana pe care o voi suna daca ma vrea inapoi.

Daca ar fi sa ma intorc as vrea sa lucrez cu Daniel Dobre, este un tip grozav si un antrenor excelent. Peste 6 luni vom avea o conversatie si vom vedea daca are nevoie de mine sau nu", a spus Darren Cahill la Cluj.

Alaturi de Darren Cahill, Simona Halep si-a indeplinit visul: a catigat primul Grand Slam din cariera si a devenit numarul 1 WTA.

Darren Cahill, alaturi de Simona Halep la Cluj

Simona Halep e invitata alaturi de Darren Cahill la Sports Festival de la Cluj. La demonstrativ mai participa si Marius Copil, italianul Fabio Fognini si Daniela Hantuchova.



Care este programul evenimentului Sports Festival

In total vor avea loc trei meciuri, doua de simplu si unul la dublu mixt. Partidele incep la ora 17:00 si sunt programate sa dureze pana la ora 21:00, dupa cum urmeaza:

Meci 1: Simona Halep - Daniela Hantuchova

Meci 2: Marius Copil - Fabio Fognini

Meci 3: Halep / Copil - Hantuchova / Fognini