Cum a explicat Darren Cahill fotografia inedita cu Halep! "Vrei sa merg sa o bat eu?" Raspunsul GENIAL oferit de Simona!

Darren Cahill se afla in aceste zile la Cluj, acolo unde sustine un masterclass, "The art of coaching", in cadrul Sports Festival. Australianul a povestit un moment memorabil din perioada in care o antrena pe Simona Halep.

Simona Halep a intalnit-o pe Serena Williams in martie 2016 in sferturile de finala de la Indian Wells. Chiar daca a fost invinsa de americanca in doua seturi, 6-4, 6-3, Simona a tratat esecul cu zambetul pe buze.

Motivul? Darren Cahill i-a propus Simonei sa ii ia locul in partida cu Serena:

"SH: Darren, ce fac acum? Ma bate!

DC: Vad asta...vrei sa merg sa o bat eu?

SH: Atunci o sa te bata si pe tine", a povestit Darren Cahill dialogul savuros cu Simona Halep.

Darren Cahill just explained that photograph. Simona was playing against Serena Williams in Indian Wells.

"SH: Darren, what do I do now? She's kicking my ass!

DC: I kinda see that... do you want me to go there and kick her ass? ????

SH: Then she would kick your ass too"

damn ???? pic.twitter.com/MNvRAZ1bqh