Sports Festival: Simona Halep, Darren Cahill si Marius Copil au ajuns la Cluj. FOTO

In acest sfarsit de saptamana are loc Sports Festival! Simona Halep, Marius Copil si Darren Cahill vor fi prezenti la eveniment.

Cea de-a doua editie a Sports Festival, care se intinde pe patru zile, va atinge punctul culminant sambata, pe 15 iunie, atunci cand Simona Halep si Marius Copil vor evolua pentru Romania impotriva echipei formate din italianul Fabio Fognini si slovaca Daniela Hantuchova. Jucatorul de tenis din Italia ar fi trebuit sa joace in aceeasi echipa cu sotia lui, Flavia Pennetta, insa fosta campioana de la US Open s-a accidentat si a fost inlocuita in ultimul moment pentru ca spectacolul sa nu sufere nicio modificare.

Evenimentul are loc in acest weekend la Cluj-Napoca, in cadrul Arenei BT. Invitat special la editia din acest an a Sports Festival este chiar Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, care va vorbi intr-un cadru restrans despre "Arta antrenoratului". Accesul se realizeaza doar pe baza de invitatie, insa australianul va fi prezent si la meciurile demonstrative.



Care este programul evenimentului Sports Festival



In total vor avea loc trei meciuri, doua de simplu si unul la dublu mixt. Partidele incep la ora 17:00 si sunt programate sa dureze pana la ora 21:00, dupa cum urmeaza:

Meci 1: Simona Halep - Daniela Hantuchova

Meci 2: Marius Copil - Fabio Fognini

Meci 3: Halep / Copil - Hantuchova / Fognini