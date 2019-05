Simona Halep, super interviu pentru Tennis Channel dupa victoria cu Ajla Tomljanovic: "A trebuit sa schimb tactica si am reusit" VIDEO

Simona Halep a vorbit in direct la Tennis Channel despre victoria in trei seturi cu Ajla Tomljanovic.

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019, s-a calificat in turul al doilea la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1. Dupa timpul petrecut pe teren, Simona a mers in studioul Tennis Channel, acolo unde a vorbit despre ipostaza in care se afla in premiera, in pozitia de campioana in exercitiu la un turneu major.

Prezentatoul emisiunii, Brett Haber, a tinut sa aprecieze calmul de care a dat dovada jucatoarea noastra dupa cel de-al doilea set, pierdut la 3. Simona a revenit foarte bine in setul decisiv si s-a impus in mod clar, scor 6-1. “A fost un meci greu. Stiam ca va fi asa, pentru ca mai jucasem de doua ori cu ea, de fiecare data trei seturi. A avut un nivel extrem de ridicat in setul 2. Am stiut ca trebuie sa raman calma si sa schimb tactica, sa o determin sa alerge. Si mi-a reusit”, a spus Simona la Tennis Channel.



Simona Halep, despre ipostaza de a fi campioana en-titre la un turneu de Grand Slam

“Cand am intrat pe teren am simtit emotiile. Simt si presiunea, dar este una pozitiva, caci e placut sa te afli in aceasta pozitie si nu ma plang, pentru ca daca am castigat anul trecut, inseamna ca am o sansa si acum. Trebuie doar sa ma bucur de ce se intampla. Sunt multumită de rezultatul de anul trecut, dar si motivata sa arat cat de buna pot fi acum”, a mai spus Simona.



In timp ce Simona se afla in studioul Tennis Channel, pe Philippe Chatrier jucau Monfils si Daniel. Romanca a spus ca ar vrea sa aiba serviciul francezului, pentru ca este unul foarte bun, moment in care Haber a oprit-o si i-a spus ca si serviciul ei este unul destul de eficient, iar returul este probabil cel mai bun din circuit. Simona a marturisit, de asemenea, si ca nu are superstitii legate de participarea la Roland Garros: “Nu am avut superstitii, am schimbat hotelul, restaurantele, vreau doar sa bifez zi dupa zi”, a spus ea.



Simona Halep a vorbit si despre titlul cucerit la Paris pec and era junioara



“Am fost foarte fericita ca am cucerit acel trofeu si atunci am simtit ca exista o sansa sa pot juca pe arenele mari”, a marturisit Simona. De asemenea, jucatoarea noastra a vorbit si despre comunicarea cu fanii sai, Haber scotand in evidenta faptul ca romanca a castigat premiul pentru popularitate in ultimele doua sezoane: “Este foarte importanta (n.r. comunicare). La fel de importanta ca locul 1 in clasament. Pentru ca atunci cand iti impartasesti cu oamenii bucuria, esti mai puternica, simti ca te apreciaza si asta iti confera mai multa incredere”, a mai spus Simona.