SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Razboinica Halep! Reactia lui Halep la doar cateva momente dupa ce a castigat primul meci: "M-am intors pe campul de batalie preferat!"

Simona Halep, cap de serie numarul 3 si campioana en-titre de la Openul francez, s-a calificat in turul al doilea la Paris dupa ce s-a impus in tre seturi in fata australiencei Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc. In turul urmator, romanca in varsta de 27 de ani o va infrunta pe poloneza Magda Linette, locul 87 WTA, care a trecut in primul tur de frantuzoaica Chloe Paquet.

Dupa un prim set foarte bun, castigat rapid cu scorul de 6-2, nivelul de joc al sportivei noastre a scazut in mansa secunda, iar adversara ei australianca a jucat mult mai agresiv, mai precis, fapt pentru care a reusit sa trimita meciul in set decisiv, acolo unde lucrurile au curs intr-o singura directie, cea a reprezentantei noastre, care s-a impus pana la urma dupa o ora si 36 de minute de joc.

Simona Halep a transmis un mesaj pe retelele de socializare dupa victoria obtinuta in fata Ajlei Tomljanovic

La cateva zeci de minute de la finalizarea meciului din primul tur, fostul lider mondial din WTA a transmis un mesaj pe contul personal de Twitter, mesaj prin care a subliniat importanta turneului de la Paris pentru cariera ei sportiva.

”M-am intors pe campul de batalie preferat, Roland Garros”, a scris Simona pe Twitter, mesaj langa care a atasat si cateva fotografii din timpul meciului disputat cu Tomljanovic.

Back on my favourite battlefield ????❤️@rolandgarros ©Julien Crosnier / FFT pic.twitter.com/32h4r5Vgoe — Simona Halep (@Simona_Halep) May 28, 2019

"Stiam ca va fi un meci dificil. Mereu in primul tur este greu, dar am vrut sa fiu foarte concentrata pe teren si m-am luptat pentru fiecare minge. Sunt fericita pentru felul in care au decurs lucrurile. Am intrat pe noul teren, am avut emotii, noua arena este foarte frumoasa. Am incercat sa raman calma si sa joc un tenis bun", a spus Simona dupa meci.