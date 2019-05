SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC 6-2 3-6 6-1 | "E multa emotie!" Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea in turul al doilea

Simona Halep a avut un meci dificil in turul 1 cu Ajla Tomljanovic din Croatia. Aceasta a castigat rapid primul set al partidei, insa adversara a reusit o revenire spectaculoasa in setul al doilea. Totusi, Simona s-a concentrat in decisiv si a inchis rapid partida.

"Stiam ca va fi un meci foarte greu, intotdeauna primul meci intr-un asemenea turneu este foarte greu. M-am luptat pentru fiecare punct, sunt fericita pentru felul in care au mers lucrurile.

E multa emotie, e un teren foarte frumos, am incercat sa raman calma si sa joc cel mai bun tenis al meu", a spus Simona Halep la finalul partidei.

Urmatoarea adversara a Simonei Halep va fi Magda Linette.