SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC 6-2 3-6 6-1 | Fanii tenisului, fascinati de victoria Simonei! Reactii fabuloase pe retelele de socializare

Meciul Simonei Halep cu Ajla Tomljanovic de la Roland Garros 2019 a fost asteptat cu sufletul la gura in mediul online.

Simona Halep, campioana en-titre de la Openul francez, a inceput cu dreptul cursa de aparare a titlului cucerit anul trecut la Paris. Fostul lider mondial din WTA a invins-o pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc. Sportiva noastra a inceput foarte solid meciul, insa a slabit ritmul in mansa secunda, oferindu-i sansa adversarei sale sa revina si sa trimita partida in set decisiv.

In setul al treilea, Simona s-a dezlantuit si nu a mai lasat loc de interpretari, asa cum o facuse in setul doi. Romanca s-a calificat in turul al doilea, acolo unde o va intalni pe poloneza Magda Linette, locul 87 WTA. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana in prezent. Fanii romancei au asteptat cu sufletul la gura primul meci al favoritei lor la Roland Garros din ipostaza de campioana en-titre.

Internautii, incantati de parcursul Simonei din primul meci la Roland Garros 2019

“Bravo, Simo! A fost un meci pe cinste, multe complimente din Marea Britanie! Acum poti sa te relaxezi cu o felie de paine cu Nutella (n.r. favorita Simonei)”, “Prietenii mei romani se pot relaxa, Simonei i-a luat trei seturi sa treaca de Tomljanovic, dar este in turul doi!”, “Sunt mandra de Simona Halep! Prima victorie din postura de campioana en-titre…”, “Bravo, Simona! M-ai facut sa plang de bucurie! Te iubim si iti multumim pentur un meci atat de frumos”, “Setul asta pierdut este motivul pentru care Simona isi va apara titlul la Paris”, “Simona Halep isi face magia! Cu super performanta asta… ea este jucatoarea de batut la Paris”, “Of, Simo, ce m-ai speriat in setul doi… bine c-ai revenit! Haide in finala!”, sunt cateva dintre comentariile aparute pe retelele de socializare.

