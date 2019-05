SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC 6-2 3-6 6-1 | Punctul zilei la Paris! Simona a reusit o lovitura incredibila intr-un schimb de 29 de lovituri

Simona Halep a reusit punctul zilei la Roland Garros 2019!

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, s-a calificat in turul al doilea la Openul francez dupa ce a invins-o pe Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 3-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc. Romanca a inceput meciul foarte solid, cosntruind punctele cu mult calm, insa in setul doi a scazut ritmul, iar adversara sa a jucat mult mai eficient in momente cheie. Chiar daca australianca a reusit sa trimita meciul in set decisiv, Simona a stiut cum sa gestioneze momentul si sa iasa castigatoare dintr-o astfel de incercare complicata. In turul al doilea, romanca o va intalni la Paris pe poloneza Magda Linette.

Simona Halep, supranumita “Regina Zgurii”, a demonstrat din nou de ce este in stare pe suprafata rosie si a reusit punctul zilei la Openul francez. In primul game din mansa secunda, la scorul de 6-2, 0-0, 30-15, pe serviciul romancei, Simona si Ajla au disputat un punct de 29 de lovituri, cu o multime de intoarceri de situatie, insa in final, jucatoarea noastra a preluat din nou controlul si a inchis punctul cand a simtit terenul advers liber, moment in care aplauzele au venit necontenit.

Simona Halep stia ca Ajla Tomljanovic reprezinta un test

"Stiam ca va fi un meci dificil. Mereu in primul tur este greu, dar am vrut sa fiu foarte concentrata pe teren si m-am luptat pentru fiecare minge. Sunt fericita pentru felul in care au decurs lucrurile. Am intrat pe noul teren, am avut emotii, noua arena este foarte frumoasa. Am incercat sa raman calma si sa joc un tenis bun", a declarat Simona Halep la Eurosport. De fiecare data cand au jucat, Ajla i-a luat Simonei set, in toate cele trei partide disputate de cele doua jucatoare.