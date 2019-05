Cine e iubitul Simonei Halep? Anuntul facut de The Sun despre viata amoroasa a romancei. FOTO

Simona Halep a debutat cu victorie la Roland Garros 2019, 6-2, 3-6, 6-1 cu Ajla Tomljanovic din Australia.

Simona Halep e in topul WTA de 5 ani, timp in care a devenit vedeta internationala, cunoscuta in toata lumea. Presa internationala se intreaba acum daca jucatoarea romanca are si un iubit. Halep e insotita tot timpul de prieteni si familie la turneele la care participa, insa nu si de un iubit. Simona Halep a fost surprinsa insa de camerele foto in urma cu cativa ani in compania unui fost jucator de tenis roman in vacanta in Italia, insa cei doi au negat o relatie.



Este Simona Halep cuplata pana la urma cu Radu Barbu?

Se intreaba cotidianul britanic The Sun. Nascut la Pitesti pe 16 octombrie 1983, Radu Barbu a fost jucator de tenis la juniori, iar apoi a studiat in SUA pentru a deveni antrenor. Acum conduce un program de copii si juniori in Romania.

Simona Halep si Radu Barbu s-au cunoscut prin prieteni comuni din tenisul romanesc. Apoi au fost surprinsi intr-o escapada in Portofino in urma cu cativa ani. Cei doi au negat o relatie, iar Simona Halep a anuntat ca se concentreaza pe cariera din tenis.

"E o prietenie, nimic altceva", a anuntat si tatal Simonei, Stere.

Despre Simona Halep s-a mai scris ca a fost cuplata cu fiul lui Teia Sponte, Costa, cel care s-a casatorit recent.

Simona Halep o intalneste pe Magda Linette din Polonia in turul al doilea de la Roland Garros 2019.