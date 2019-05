HALEP - LINETTE ROLAND GARROS 2019 | Ce spune adversara Simonei despre meciul din turul 2: "Este o jucatoare care simte frica" Linette si-a facut strategia

Simona Halep s-a calificat in turul al doilea la Roland Garros dupa ce a invins-o in trei seturi pe Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc.

In continuare, sportiva noastra se va duela cu poloneza Magda Linette, locul 87 WTA, care a trecut in runda inaugurala de Chloe Paquet, locul 166 WTA, scor 6-3, 1-6, 6-2, dupa o ora si 46 de minute de joc.

Simona Halep si Magda Linette se vor intalni in circuitul feminin de tenis pentru prima oara. Prin urmare, pentru fiecare dintre cele doua jucatoare va fi o reala provocare sa se pregateasca pentru meciul din turul al doilea, care va avea loc joi, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in cursul zilei de miercuri la Paris.

Magda Linette, increzatoare inaintea partidei de la Roland Garros 2019 cu Simona Halep

"Niciodata nu am jucat contra Simonei, dar am avut sansa sa ma antrenez cu ea. Am vazut multe dintre meciurile ei. Sincer, in momentul acesta nu stiu cum voi juca impotriva ei. Imi doresc sa fiu agresiva, ea este o jucatoare foarte puternica din punct de vedere fizic. Astept ca antrenorul meu sa faca analiza meciului. Dupa asta o sa stiu mai multe lucruri. Stiu ca are o lovitura de backhand foarte buna si are un joc solid. Sincer sa fiu, nu stiu daca meciul cu Simona este cel mai important din cariera mea. Am jucat contra Serenei la US Open, acesta as putea spune ca a fost cel mai important meci al carierei mele. O sa fac tot ceea ce-mi sta in putinta sa castig si chiar cred ca am sanse. Sper sa joc bine si sa profit de sansa mea. Este o jucatoare care simte frica, asa ca trebuie sa fiu fara frica. Simona este un atlet incredibil, stii cand trebuie sa fie agresiva. Are un joc solid si stie sa se apere foarte bine", a declarat Liniette pentru Fanatik.