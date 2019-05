Simona Halep, dupa ce a votat la alegerile Europarlamentare: "Romanii merita ceva mai bun!" 

Simona Halep s-a prezentat la vot duminica inainte de primul meci de la Roland Garros 2019.

Simona Halep a fost ovationata de romanii care au stat la cozi ore in sir pentru a vota la alegerile Europarlamentare. Halep spune ca isi doreste ca romanii sa aiba parte de ceva mai bun si spera ca rezultatele sa-i ajute.



Simona Halep: Romanii merita ceva bun!

"Nu as vrea sa intru prea mult in acest subiect, dar as vrea ca tara noastra sa fie cat mai buna, romanii merita sa se intample ceva bun. M-as bucura sa fie bine pentru toata lumea”, a raspuns Simona Halep, potrivit Digi.



Rezultate alegeri Europarlamentare 2019

Partidul National Liberal a obtinut, la alegerile europarlamentare de duminica, 26,89% din voturile alegatorilor, Partidul Social Democrat - 22,89%, iar Alianta 2020 USR PLUS - 21,78%, potrivit datelor partiale furnizate, marti, de Biroul Electoral Central. Pana marti seara s-au numarat 96% din voturi, scrie www.stirileprotv.ro.

Pe locurile urmatoare se situeaza: Pro Romania - 6,57%, PMP - 5,75%, UDMR - 5,42%.