SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Mats Wilander o lauda pe Halep dupa primul meci din turneu: "Nu a fost frustrata! Mental, a fost o performanta buna!"

Mats Wilander s-a declarat multumit de nivelul de joc aratat de Simona Halep in primul meci la Roland Garros 2019.

Simona Halep, finalista la Roland Garros de trei ori, campioana en-titre, a obtinut calificarea in turul al doilea la editia din acest an dupa un duel-test cu Ajla Tomljanovic. Romanca in varsta de 27 de ani a avut nevoie de trei seturi pentru a o invinge pe australianca, scor 6-2, 3-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc.

La final, Mats Wilander a analizat jocul Simonei, dar si conditiile de joc pe care le-au avut azi la dispozitie cele doua jucatoare. Suedezul in varsta de 54 de ani, castigator a sapte titluri de Grand Slam, s-a aratat multumit de ce a vazut la Simona, chiar daca romanca a fost nevoita sa joace trei seturi pentru a se impune.

Mats Wilander, despre Simona Halep: "A respectat foarte bine planul de joc!"

Mats Wilander ii da credit romancei pentru faptul ca nu s-a panicat dupa ce a pierdut cel de-al doilea set, adversara sa reusind cumva sa trimita meciul in set decisiv, acolo unde Simona a dictat jocul.

"A fost un meci bun in conditii meteo dificile. Mi-a placut mult Simona. Trebuie sa petreci ceva timp pe noul Chatrier pentru a te acomoda. Simona este bine din punct de vedere fizic, trebuie sa joace 7 meciuri ca sa castige aici. Ea a respectat foarte bine planul sau de joc. Stia ca Tomljanovic poate veni sa loveasca puternic. Nu s-a aratat deloc frustrata dupa ce a pierdut setul 2. Din punct de vedere mental, a fost o performanta foarte buna. A avut un plan de rezerva si nu a intrat in panica dupa ce a pierdut setul 2", a declarat Mats Wilander in direct la Eurosport.