SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Simona isi stie adversara din turul al doilea! Intalnire in premiera intre cele doua

Simona Halep stie cu cine va juca in turul al doilea la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019 si cap de serie numarul trei la editia din acest an, a obtinut calificarea in turul al doilea la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc.

In continuare, romanca in varsta de 27 de ani o va intalni in turul secund de la Openul francez pe Magda Linette, locul 87 WTA, din Polonia, care a invins-o in runda inaugurala pe Chloe Paquet (Franta), locul 166 WTA, beneficiara unui wild card, scor 3-6, 6-1, 6-2, dupa o ora si 46 de minute de joc. Aceasta va fi prima intalnire dintre Simona Halep si Magda Linette in circuitul feminin de tenis.

Simona Halep – Magda Linette in turul secund la Roland Garros 2019

Pentru Linette, aceasta este prima victorie obtinuta dupa cinci infrangeri consecutive inregistrate pe suprafata rosie. Linette, care ocupa acum locul 87 WTA, a ocupat cel mai bun loc in luna februarie, anul trecut, locul 55 WTA. Cel mai bun rezultat obtinut la Roland Garros dateaza din 2017, atunci cand a ajuns pana in turul al treilea, care este de altfel si cel mai bun rezultat obtinut la toate cele patru turnee majore.