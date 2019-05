SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Reactie "la rece" dupa prima victorie: "Daca nu schimbam ceva, probabil as fi pierdut!" Ce spune despre urmatoarea adversara

Simona Halep a avut un discurs cumpatat dupa prima victorie obtinuta la Roland Garros 2019.

Simona Halep, locul 3 WTA, cap de serie numarul 3 campioana en-titre de la Openul francez, s-a impus in trei seturi in fata australiencei Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc. In turul secund, romanca in varsta de 27 de ani o va infrunta pe poloneza Magda Linette, locul 87 WTA.

Simona Halep a disputat la Paris trei finale de-a lungul timpului, cucerind un trofeu, anul trecut, dupa o partida jucata cu americanca Sloane Stephens. Fostul lider mondial din WTA a vorbit la conferinta de presa de la Paris despre emotiile debutului din postura de campioana en-titre, despre testul “Ajla Tomljanovic”, dar si despre meciul urmator, cel cu Magda Linette.

Simona Halep, discurs cumpatat dupa prima victorie la Roland Garros 2019



"Au fost trairi frumoase, am avut emotii frumoase, dar si un pic de tensiune. Nu a fost usor, dar a fost si placut, voi lua partea pozitiva. Ma bucur ca am reusit sa castig meciul si sa joc atat de bine. Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte bun. Cred ca pentru amandoua a fost un pic dificil pentru ca a fost frig si la corp am simtit, muschii erau un pic mai tari, dar nu m-am gandit prea mult la vreme, m-am gandit ce trebuie sa fac in timpul meciului si sa schimb un pic tactica pentru setul trei. Ea a jucat un tenis extraordinar in setul doi si a trebuit sa fiu prezenta pentru fiecare punct", a spus Simona Halep la conferinta de presa de la Paris.

Simona Halep: "Daca nu schimbam ceva, probabil as fi pierdut"



“Am fost mai agresiva la inceputul setului doi, am deschis un pic mai bine terenul si nu i-am dat ritm, pentru ca in setul doi i-am dat un pic mingea mai tare si ii place acest joc. Dupa aceea am zis ca trebuie sa schimb, am servit mai bine, am pus cateva scurte, cred ca mi-am ridicat si eu putin jocul in setul trei. La fiecare turneu, nu conteaza daca este Grand Slam sau turneu normal, primul tur este dificil pentru toata lumea. Astazi eu cred ca am intrat foarte bine in turneu, m-am si pregatit bine zilele trecute, am fost cu increderea foarte sus pentru ca-mi place sa joc aici. Indiferent ca pierzi primul set, ca-l castigi, meciul pana nu se termina este foarte greu. Si adversara mea de astazi a fost dificila, un tablou greu, dar ma bucur ca am castigat, acesta este cel mai important lucru”, a mai spus Simona Halep.

Simona Halep a vorbit si despre adversara din turul al doilea

"Nu cred ca am jucat contra ei, stiu ca este foarte tenace, destul de talentata din ce imi aduc eu aminte ca am vazut-o de cateva ori. O sa ma uit mai bine si o sa incerc sa-mi dau seama ce trebuie sa joc contra ei. Sper sa fie bine. Daca eu joc bine, atunci sunt linistita. Nu conteaza unde joc, si anul trecut am jucat pe teren afara (n.r. in afara Chatrier si Lenglen), dupa aceea am jucat din nou pe central. Toate terenurile sunt bune aici si chiar m-am antrenat o data pe Simonne Mathieu si mi-a placut tare mult, au facut un lucru extraordinar", a mai spus campioana en-titre la Openul francez.