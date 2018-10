Simona Halep scrie istorie in tenisul feminin! Halep va incheia anul pe prima pozitie in clasamentul mondial

Simona Halep scrie istorie in tenisul feminin.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Simona Halep a inceput luni, 15 octombrie, saptamana cu numarul 50 in fruntea clasamentului mondial! Avantajul sportivei noastre fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, a crescut, de la 931 la 960 de puncte, in comparatie cu saptamana trecuta.

Romanca va intra in istorie incepand cu saptamana viitoare intrucat o va egala pe Victoria Azarenka din Belarus, care a petrecut de-a lungul timpului in fruntea ierarhiei mondiale 51 de saptamani, fiind pe locul 10 in clasamentul sportivelor care au stat cel mai mult pe locul 1 WTA. Halep va incheia anul acesta pe locul 1, ceea ce inseamna ca va ajunge cu siguranta la 60 de saptamani.

Mihaela Buzarnescu se mentine pe locul 25, cu 1.900 de puncte, Irina Begu a coborat de pe locul 52 pe 53, cu 1.056 de puncte, Ana Bogdan a urcat de pe 78 pe 73, cu 803 puncte, Monica Niculescu a urcat si ea, de pe 87 pe 82, cu 733 de puncte, iar Sorana Cirstea a coborat 6 pozitii, de pe 80 pe 86, cu 712 de puncte.

Top 10 WTA:

1. Simona Halep 7.421 de puncte

2. Caroline Wozniacki 6.461

3. Angelique Kerber 5.400

4. Naomi Osaka 4.740

5. Karolina Pliskova 4.465

6. Elina Svitolina 4.350

7. Petra Kvitova 4.255

8. Sloane Stephens 4.022

9. Julia Goerges 3.785

10. Kiki Bertens 3.740