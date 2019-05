SIMONA HALEP MADRID | Lectie de fotbal predata de fostul lider mondial! Simona i-a uimit pe toti cu jongleriile ei | VIDEO

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep se afla in capitala Spaniei si se pregateste de participarea la primul ei turneu pe zgura din acest an. Halep a mai jucat pe aceasta suprafata la confruntarea din FED Cup, pierduta in fata Frantei.

Inainte de inceperea competitiei, Simona Halep i-a impresionat pe organizatori cu calitatile sale fotbalistice, reusind sa jongleze fara probleme cu mingea.

Traseu infernal la Madrid pentru Simona Halep

Daca trece de primul tur, Halep se va duela cu castigatoare meciului Alison Riske - Johanna Konta. In turul al treilea, Julia Georges ar fi cel mai probabil adversar. Sferturile ii scot in cale Simonei Halep o adversara cu care s-a duelat des in ultimii ani pe zgura: Elina Svitolina, sau senzatia inceputului de an, Ashleigh Barty..

Daca ajunge in semifinale, Simona Halep se poate duela direct cu Naomi Osaka pentru primul loc in clasamentul WTA. Pliskova sau Sabalenka ii mai pot iesi in cale in penultimul act al competitiei. Simona Halep a fost depasita cu Petra Kvitova in clasamentul WTA, iar cele doua isi pot regla conturile in marea finala. Angelique Kerber si Sloane Stephens mai sunt favoritele pe cealalta jumatate a tabloului si isi pot face aparitia in marea finala.

Simona Halep, regina zgurii

Un clasament intocmit de WTA arata suprematia Simonei Halep pe zgura, aproape de doua ori mai multe puncte castigate fata de a doua clasata, Serena Williams, cea care nu se simte nici ea prea bine dupa ce a nascut. Naomi Osaka nici nu exista in clasamentul alcatuit de WTA, jucatoarea japoneza fiind mai mult obisnuita cu suprafata hard, fiind detinatoarea trofeelor de la US Open si Australian Open.

Top jucatoare pe zgura din 2015 pana azi

1. Simona Halep: 8107

2. Serena Williams: 4965

3. Garbiñe Muguruza: 4598

4. Kiki Bertens: 4148

5. Elina Svitolina: 4067

6. Samantha Stosur: 3500

7. Petra Kvitova: 3349

8. Madison Keys: 3144