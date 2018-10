SIMONA HALEP, MOSCOVA | Mesajul postat de Simona chiar inainte de startul turneului! Fanii au reactionat imediat: "Ai mare dreptate!"

Simona Halep isi afla astazi adversarele la Kremlin Cup.

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Simona Halep se afla la Moscova, acolo unde astazi isi va afla adversarele din cadrul Kremlin Cup, turneu dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, care se va desfasura in perioada 15-20 octombrie in capital Rusiei, si acolo unde sportiva noastra este principala favorita la castigarea marelui trofeu.

De cateva zile, Simona este sigura ca va incheia anul pe locul 1 WTA. Reprezentanta noastra pare ca si-a acceptat statutul de cea mai buna jucatoare a lumii si a transmis pe contul personal de Instagram un mesaj foarte puternic: “Pentru a fi cel mai bun, trebuie sa infrunti ce-i mai rau”.

Suporterii constantencei au aprobat pe deplin mesajul favoritei lor, ba mai mult, i-au oferit si replica: “Drumuri aspre catre astre”, “Asa este, oricum nu mai trebuie sa demonstrezi nimic nimanui”, “Te descurci de minune, Simo”, au fost doar cateva dintre raspunsurile internautilor.