SIMONA HALEP, MOSCOVA | Simona si-a aflat adversarele de la Kremlin Cup! Program foarte dificil pentru numarul 1 mondial

Simona va juca direct in turul 2.

Simona Halep se afla la Moscova, acolo unde astazi si-a aflat adversarele din cadrul Kremlin Cup, turneu dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, care se va desfasura in perioada 15-20 octombrie in capital Rusiei, si acolo unde sportiva noastra este principala favorita la castigarea marelui trofeu.

Asadar, Simona Halep va beneficia in primul tur de “bye”, iar mai apoi va avea o misiune foarte dificila prin prisma problemelor de la spate, chiar daca rezultatul meciurilor directe este unul net pozitiv pentru sportiva noastra: o va intalni pe invingatoarea dintre favorita gazdelor, Anastasia Pavlyuchenkova (H2H 8-0) si Ajla Tomljanovic( H2H 2-0).

Daca va trece de turul secund, Simona ar putea sa intalneasca o alta favorite a gazdelor. Este vorba despre Daria Kasatkina, cea care are un an 2018 excelent - a reusit sa ajunga pana in semifinale la Roland Garros si la Wimbledon.

In semifinale, Simona ar urma sa aiba parte de compania unor jucatoare ca Mertens, Bertens sau Konta, iar in finala Pliskova, Stephens, Kontaveit sau Sevastova. Pe tabloul principal mai sunt Mihaela Buzarnescu si Irina Begu, Miki va debuta cu sportiva din Belarus, Aliaksandra Sasnovich, locul 31 WTA, iar Irina o va intalni pe Yulia Putintseva, din Kazahstan, locul 47 WTA.

Simona Halep s-a mai impus la Moscova o data, in 2013, dupa o finala disputata cu australianca Samantha Stosur.

Ce risca Simona daca nu participa la Kremlin Cup

Desi nu de mult a aflat ca sufera de hernie de disc, Simona a decis sa participe pana la urma la turneul de la Moscova.

Chiar daca toata lumea se astepta ca Simona sa nu participe la “Kremlin Cup”, turneu dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, care se va desfasura in perioada 15-20 octombrie in capitala Rusiei, sportiva noastra a facut pana la urma deplasarea in capitala Rusiei si va incerca sa obtina rezultate bune pentru a avea “meciuri in picioare” la Singapore.

Mai multe motive au stat la baza deciziei Simonei de a participa la competia din Moscova. Pe langa dorinta de a mai evolua in catea meciuri inainte de Turneul Campioanelor, Simona s-a temut si de amenda pe care risca sa o primeasca de la WTA. Vedetele din sportul alb sunt obligate sa participe la o competitie de tip Premier la fiecare jumatate de an. Ultimul astfel de turneu pentru Halep a fost Stuttgart, la inceputul anului. Prin urmare, constanteanca risca sa primeasca o sanctiune, dar sa si piarda bonusul de un milion de dolari, pentru ca turneul “Kremlin Cup” constituie pentru Simona ultima sansa de a bifa o astfel de competitie.