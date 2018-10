SIMONA HALEP, MOSCOVA | Mesajul lui Vladimir Putin inainte de startul turneului! Simona, principala vizata

Simona Halep isi afla duminica adversara de la Moscova.

Simona Halep se afla la Moscova in asteptarea meciurilor de la penultimul turneu la care va evolua in acest sezon competitional. "Kremlin Cup", dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, se va desfasura in perioada 15-20 octombrie la Moscova. Evenimentul organizat in capitala Rusiei este unul foarte important, iar Presedintele Vladimir Putin a tinut sa transmita un mesaj care o vizeaza in mod direct pe sportiva noastra.

"Cupa Kremlin este pe buna dreptate considerata a fi un turneu cu o istorie bogata, plina de evenimente de neuitat, celebritati printre participantii sai si triumful lor. Si, bineinteles, multi jucatori tineri care si-au facut un nume aici, la Moscova, iar aceste competitii traditionale au contribuit in calea lor spre succes si au devenit o etapa importanta in construirea carierei lor", a transmis primul om in stat inaintea inceperii turneului de la Moscova.

Simona s-a impus la turneul din Moscova la inceputul carierei sale, in 2013, dupa o finala disputat cu australianca Samantha Stosur.