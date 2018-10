SIMONA HALEP, MOSCOVA | Mesajul Simonei dupa primele antrenamente! Detaliul din ultima fotografie publicata: Ce poarta romanca! FOTO

Simona Halep a ajuns la Moscova si a inceput antrenamentele.

Simona Halep se afla la Moscova in asteptarea meciurilor de la penultimul turneu la care va evolua in acest sezon competitional. "Kremlin Cup", dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, se va desfasura in perioada 15-20 octombrie la Moscova.

Simona a ajuns vineri in capitala Rusiei, iar sambata a oferit noi detalii referitoare la cum decurg antrenamentele.

“Pana acum totul e bine in Moscova”, a transmis liderul mondial din WTA pe contul personal de Twitter.

In imaginea publicata de Halep pe contul sau de Twitter se observa ca romanca poarta un brau la antrenamente.

So far so good here in Moscow ????

Sportiva noastra isi va afla duminica adversarele la Kremlin Cup. Mai multe jucatoare aflate in Top 20 WTA vor fi prezente la turneul din Moscova, iar lista capilor de serie arata dupa cum urmeaza:

1. Simona Halep

2. Karolina Pliskova

3. Sloane Stephens

4. Daria Kasatkina

5. Kiki Bertens

6. Elise Mertens

7. Anastasija Sevastova

8. Aryna Sabalenka