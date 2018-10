SIMONA HALEP, MOSCOVA | "Sa speram ca are mintea la ea!" Mesajul TRANSANT transmis de Tiriac si Nastase inainte de startul Kremlin Cup

Simona Halep va evolua la Moscova saptamana viitoare.

Romanca primeste un avertisment important inainte de startul turneului de la Ion Tiriac si Ilie Nastase.

Fostii mari tenismeni romani sunt de parere ca liderul mondial din WTA trebuie sa-si puna sanatatea pe primul plan si sa nu riste sub nicio forma la Kremlin Cup, dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, se va desfasura in perioada 15-20 octombrie la Moscova.

"Sa speram ca are mintea la ea si nu intra in teren daca e apta doar 99%. Sau cel putin asa gandesc eu. Eu nu am vorbit cu Sf. Petru sa imi garanteze ceva, insa, nu stiu daca intr-adevar este atat de important sa mai joci la un turneu ca cel de la Moscova, apoi sa sari direct la Singapore", a declarat Ion Tiriac la Telekom Sport.

De partea cealalta, Nastase este de parere ca Simona are nevoie de o pauza si mai mare. "Daca as fi in locul ei, m-as opri o luna, doua, trei, cat e nevoie ca sa ma refac si sa plec sanatos pe teren. Cel mai important e ca ea sa fie sanatoasa, Turneul Campioanelor e si la anul", a spus Ilie Nastase.