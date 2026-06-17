Universitatea Craiova își află AZI adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
UEFA va organiza miercuri, de la ora 13:00, tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Meciurile din această fază se vor disputa pe 21/22 iulie (turul) și 28/29 iulie (returul).
În primul tur preliminar, Universitatea Craiova se va duela cu campioana din Belarus, ML Vitebsk, meciurile urmând să se dispute pe 7/8 iulie (turul, în deplasare) și 14/15 iulie (returul, pe teren propriu).
În cazul în care va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va obține calificarea în turul 2 preliminar din Liga Campionilor, unde nu va mai avea statut de cap de serie. Printre posibilele adversare ale oltenilor se pot număra Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava sau Lech Poznan.
Dacă va fi eliminată de ML Vitebsk, campioana României va coborî în turul 2 preliminar din Conference League.
Cum arată lista posibilelor adversare ale Universității Craiova în turul 2 preliminar din Champions League
Foto: Football Meets Data
Cine este ML Vitebsk, adversara Craiovei din turul 1 preliminar UCL
Universitatea Craiova își va începe aventura europeană împotriva formației ML Vitebsk. Manșa tur se va disputa pe 7 sau 8 iulie, iar returul de pe „Ion Oblemenco” pe 14 sau pe 15 iulie.
În mod normal, în campionat și cupă, ML Vitebsk își dispută meciurile de pe teren propriu pe Vitebsky Central Sport Complex, unde stadionul de fotbal are o capacitate de 8.144 de locuri.
Totuși, în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia, ML Vitebsk va fi nevoită în cupele europene să joace acasă pe un teren neutru, cel mai probabil în Ungaria. Adversara Craiovei nu a confirmat încă oficial unde va evolua împotriva oltenilor.
Fondată în 1983, ML Vitebsk a câștigat în premieră, în stagiunea precedentă, campionatul în Belarus din postura de nou-promovată.
Universitatea Craiova va înfrunta, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, o debutantă în cupele europene.
ML Vitebsk are o istorie scurtă, însă destul de complicată. Clubul a fost desființat în 2006, fiind reînființat în 2014.
În momentul de față, lotul celor de la ML Vitebsk este cotat la doar 12,88 de milioane de euro pe Transfermarkt.
Cel mai valoros jucător al adversarei Craiovei este internaționalul jamaican (62 de selecții/21 de goluri) Shamar Nicholson (29 de ani), cotat la 3.200.000 de euro.
În comparație, Universitatea Craiova este estimată la 34.500.000 de euro, iar Ștefan Baiaram (23 de ani) este cel mai scump elev al lui Filipe Coelho: 5.000.000 de euro.
Antrenorul celor de la ML Vitebsk este rusul Magomed Adiev (48 de ani), deținător al Licenței Pro.