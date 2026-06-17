Universitatea Craiova își află AZI adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

UEFA va organiza miercuri, de la ora 13:00, tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Meciurile din această fază se vor disputa pe 21/22 iulie (turul) și 28/29 iulie (returul).

În primul tur preliminar, Universitatea Craiova se va duela cu campioana din Belarus, ML Vitebsk, meciurile urmând să se dispute pe 7/8 iulie (turul, în deplasare) și 14/15 iulie (returul, pe teren propriu).

În cazul în care va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va obține calificarea în turul 2 preliminar din Liga Campionilor, unde nu va mai avea statut de cap de serie. Printre posibilele adversare ale oltenilor se pot număra Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava sau Lech Poznan.

Dacă va fi eliminată de ML Vitebsk, campioana României va coborî în turul 2 preliminar din Conference League.

Cum arată lista posibilelor adversare ale Universității Craiova în turul 2 preliminar din Champions League