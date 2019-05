SIMONA HALEP MADRID | Din nou lider mondial?! Care e planul Simonei Halep pentru sezonul pe zgura: "Am o oportunitate importanta"

Simona Halep se pregateste de startul sezonului pe zgura.

Simona Halep va incepe sezonul pe zgura la Madrid, turneu la care anul trecut a ajuns in sferturi. Romanca si-a aflat adversarele si are parte de o jumatate de tablou dificila.

Simona le poate intalni pe Svitolina, Osaka sau Pliskova si poate juca finala cu Kvitova, Kerber sau Stephens.

Ajunsa la Madrid, Simona Halep a oferit un interviu spaniolilor si a vorbit despre posibilitatea ca ea sa redevina numarul 1 mondial. Campioana en-titre de la Roland Garros a marturisit ca acesta nu este un obiectiv pentru ea, ci isi doreste sa atinga maximum de forma pana la Grand Slam-ul de la Paris.

"Este foarte bine ca exista atatea castigatoare diferite de turnee in 2019. E bine pentru spectatori, pentru copiii care viseaza sa se apuce de tenis. Le demonstreaza ca oricine are sansa de a deveni un campion. Cred ca am o oportunitate importanta de a reveni pe locul 1 WTA, dar acesta nu e principalul meu obiectiv. Nu e atat de important pentru mine in acest moment. Trebuie sa imi gasesc ritmul pentru Roland Garros. Pentru mine asta e cea mai buna perioada a anului", a spus Simona Halep, pentru Eurosport.es.

Cel mai negru scenariu: Halep poate sa iasa din TOP 10 WTA

Simona Halep are de aparat 2800 de puncte pe zgura in urmatoarele saptamani.

Simona Halep mai are doar cateva zile la dispozitie sa pregateasca startul sezonului de zgura, incepand cu turneul “Mutua Madrid Open”, de categorie Premier Mandatory, cu premii totale in valoare de 7,021,128 de dolari.

Dintre jucatoarele care vor participa in acest sezon la turneele desfasurate pe zgura, Simona Halep are cea mai dificila misiune: are de aparat 2800 de puncte. Ea a obtinut rezultate notabile anul trecut pe aceasta suprafata, demonstrand inca o data de ce este in stare si de ce este supranumita “Regina zgurii”.

Simona Halep va trebui la Madrid sa-si apere sfertul de finala jucat anul trecut (215 puncte WTA), finala jucata la Roma impotriva Elinei Svitolina (585 de puncte) si titlul de la Roland Garros (2000 de puncte). In acest moment, Simona Halep ocupa locul trei in clasamentul WTA. Ea a fost devansata de curand de Petra Kvitova, care a preluat pozitia secunda dupa ce a cucerit titlul de la Stuttgart.